1 Maggio, Dc Enna, “guardare alle sfide del futuro”

“In questo giorno di festa è importante non solo ricordare le conquiste del passato, ma anche guardare alle sfide che il futuro ci pone davanti per garantire ai lavoratori un loro diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione”. E’ quanto sostiene la segreteria provinciale della Dc di Enna che ha appena eletto come segretario Nello Rampulla, in merito alla festa dell’1 Maggio.

Le nuove frontiere

“In un mondo in rapida evoluzione, dove la digitalizzazione e l’automazione stanno ridisegnando il panorama lavorativo, diventa imprescindibile avere come obiettivo che nessun lavoratore venga lasciato indietro” si legge nella nota della Dc

Lotta alla precarietà e garanzie su sicurezza

La Dc indica altre due priorità: la lotta alla precarietà e la garanzia della sicurezza sul posto di lavoro. “La precarietà e la sicurezza nel posto di lavoro – ha detto Rampulla – sono realtà con cui molti sindacati e forze politiche si confrontano quotidianamente. Garantire il posto di lavoro in piena sicurezza ed equamente retribuito è condicio sine qua non per garantire la dignità dei lavoratori. È il momento di unire le forze per assicurare un lavoro che sia inclusivo, sostenibile e rispettoso della dignità di ogni lavoratore”.

Infortuni sul lavoro nel 2024

Le denunce di infortunio presentate all’Inail nei primi tre mesi del 2024 sono state 145.130, in aumento dello 0,4% rispetto alle 144.586 del primo trimestre del 2023, del 12,8% rispetto a gennaio-marzo 2021 e del 10,9% rispetto a gennaio-marzo 2020, e in diminuzione del 7,9% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica, e del 25,2% rispetto al 2022. Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 191, cinque in meno rispetto alle 196 registrate nel primo trimestre 2023 e 21 in meno sul 2019, 25 in più rispetto al 2020, sei in più sul 2021 e due in più sul 2022.