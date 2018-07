Share 0 Share 0 Share 0

Network marketing: cos’è, come funziona e come evitare le truffe

Cos’è e come funziona il network marketing, quali sono i rischi e perché è un modello che, a volte, funziona molto bene.

Il mondo del lavoro cambia e si evolve con la società in cui viviamo, nuove opportunità nascono ogni giorno e tanti progetti deragliano e falliscono, tanti aprono partita iva carichi di entusiasmo e sogni, e tanti altri la chiudono per non farsi sommergere dai debiti. Il lavoro è uno dei temi caldi degli ultimi anni, ce n’è poco e mal pagato e questo è un dato di fatto, aumentando l’età pensionabile non c’è il normale turnover che dovrebbe assicurare ai giovani le opportunità che i 60enni di oggi hanno avuto 30 anni fa. Grazie a internet sono nati nuovi lavori, nuovi impieghi e professioni che un tempo neanche ci si poteva immaginare, e sempre grazie al web vecchi sistemi di lavoro a domicilio sono tornati alla ribalta, come il marketing multilivello che nella versione 2.0 si chiama network marketing.

Ma cos’è il network marketing? Si tratta di business model che prevede una formula di vendita diretta, e quindi senza intermediari, i venditori vendono i prodotti ai consumatori che poi incoraggiano a diventare nuovi venditori. Questo modello si basa su un sistema piramidale perché ogni venditore guadagna sulle proprie vendite, ma prende anche delle fee sulle vendite dei nuovi venditori che ha reclutato. Le nuove reclute diventano quindi una fonte di guadagno, ciò vuol dire che non si vende solo il prodotto ma anche la possibilità di business.

Ci sono esempi di network marketing che funzionano molto bene, ma tanti altri che sono falliti imbrogliando tutti e in cui non solo i vari venditori non sono stati retribuiti ma hanno anche perso gli investimenti iniziali che hanno dovuto fare per salire a bordo, vale a dire l’acquisto del kit base. Il network marketing è una reale opportunità di lavoro? La verità è che dipende dall’azienda, dal prodotto e dalla vostra indole. Vendereste un Bimby a vostra nonna o a vostra cognata che non cucina? Se la risposta è si, avete stoffa e stomaco per questo genere di affari, se invece non riuscite ad essere così convincenti probabilmente non è il lavoro che fa per voi.

Per una carriera nel network marketing bisogna valutare bene l’azienda con cui si vuole collaborare. È essenziale che il prodotto sia di buona qualità e che l’azienda sia una realtà solida e ben avviata e poi che il prodotto vi piaccia davvero: vendere un prodotto di qualità, che utilizzate e in cui credete sarà decisamente più facile! Dovete investire su di voi, essere credibili e professionali e magari anche originali perché ormai copiare i modelli che funzionano senza aggiungere qualcosa di proprio non paga più, siamo talmente esposti e connessi che serve decisamente qualcosa di più. Investire su se stessi vuol dire diventare dei piccoli imprenditori e cercare di essere più preparati possibile, in questo caso occorre avere dei canali social ben organizzati ecurati, senza però dimenticare di munirsi di un proprio biglietto da visita, fattore essenziale per presentarsi ai clienti o ai possibili tali, con efficacia e professionalità. È vero che il mondo si muove sul web, ma quando si tratta di affari con il passaparola, un biglietto da visita da sfoderare all’occorrenza è sempre la soluzione migliore!