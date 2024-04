Gli alunni del Santa Chiara consiglieri per un giorno

Hanno incontrato il sindaco della città, dialogato con il presidente del Consiglio comunale e per un giorno sono stati loro stessi consiglieri seduti in Sala d’Euno.

Gli alunni della Santa Chiara

Sono gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’istituto comprensivo Santa Chiara Enna, diretto da Antonietta Di Franco, che lo scorso mercoledì hanno concluso il loro progetto annuale di cittadinanza in Municipio.

Una lezione politica

Un’esperienza programmata già all’inizio dell’anno scolastico che ha permesso ai ragazzi delle classi quinta A del plesso Santa Chiara e quinta C del plesso Sant’Onofrio di conoscere da vicino le norme dello Stato e le istituzioni della città di Enna e di incontrare i protagonisti della vita pubblica: il sindaco Maurizio Dipietro, che ha fatto visita alla scolaresca nel mese di marzo donando a tutti copie della Costituzione italiana, e il presidente del Consiglio comunale, Paolo Gargaglione, che mercoledì scorso ha accolto i ragazzi in Sala d’Euno.

I piccoli consiglieri

I piccoli consiglieri comunali hanno simulato una seduta del Consiglio, sperimentando un dibattito d’aula, proposte e votazioni e dialogando con il presidente Gargaglione.

“La legalità si interiorizza vivendola e le istituzioni non possono restare nomi sulle pagine dei libri, ma vanno incontrate faccia a faccia – ha commentato la preside Di Franco – il nostro istituto quest’anno sta portando avanti diversi progetti che coinvolgono i bambini e ragazzi sul senso di cittadinanza, l’identità sociale e culturale, il rispetto per per i simboli istituzionali attraverso percorsi che uniscono assieme tutte le materie, dall’italiano alla motoria, dalla storia alla musica”. Corposo il lavoro di preparazione fatto in classe dai ragazzi assieme agli insegnanti Cettina Attardi, Francesca Bonasera, Cinzia Cardile, Vanessa Ciurca, Rita Cozzo, Nunziatina Silvana Di Dio, Maria Antonia Dottore, Maria Teresa Filippini, Donatella Fonte, Sebastiano Gagliardi, Rita Giordano, Cettina Russo e Letizia Scialfa