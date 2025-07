Rientro al Duomo di Maria, modifiche nella viabilità

Tornerà domenica 20 luglio al Duomo il simulacro della di Maria, la patrona di Enna, che si trova all’Eremo di Montesalvo. Ci sarà la processione per il solenne rientro che porterà sulle strade migliaia di persone.

L’ordinanza

A tal proposito, l’amministrazione comunale ha predisposto un’ordinanza che dispone dei cambiamenti nella mobilità. Come emerge nel provvedimento, saranno riservati dei posti ai mezzi dei disabili su “tutta la piazza N. Colajanni ed il lato interno di piazza Europa adiacente la via Montesalvo (fermata BUS)”

Allo stesso modo, l’amministrazione, nella considerazione che “non è possibile mantenere aperto il transito veicolare lungo le strade interessate” e “considerato il notevole afflusso di fedeli” si è deciso di “sgomberare tutto l’itinerario dai veicoli in sosta, onde consentire l’ordinato svolgimento della processione in assoluta sicurezza, a salvaguardia della pubblica incolumità”.

Dove sono state ricavate le aree di sosta

Per questo motivo, saranno istituite nella giornata del 20 luglio, dalle 14 alle 2, “e fino a cessate esigenze, idonee aree di parcheggio per i disabili, per i motivi espressi in premessa, nelle seguenti vie e piazze: Parcheggi di piazza N. Colajanni prospicienti la via Roma ed il lato interno di piazza Europa adiacente la via Montesalvo (fermata BUS)”