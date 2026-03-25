L’ombra del calcio scommesse nel girone I della D: sospetti su 5 società, indagine della Procura

Un’ombra pesante, ancora tutta da verificare, si allunga sul campionato di serie D girone I, quello in cui milita l’Enna calcio che oggi ha perso in trasferta, 1-0, con l’Acireale.

Le indiscrezioni

Nelle ultime ore, infatti, stanno emergendo indiscrezioni su una possibile indagine legata a flussi anomali di scommesse su alcune gare del campionato. Secondo fonti giornalistiche anche nazionali, la Procura Federale FIGC avrebbe avviato accertamenti preliminari per fare luce su movimenti sospetti registrati nei circuiti di betting, pure a livello internazionale. Al momento si tratterebbe di verifiche conoscitive, senza che siano state formalizzate contestazioni definitive.

Cinque le società sospettate

Sarebbero cinque le società finite nel mirino degli inquirenti sportivi. A queste, sempre secondo quanto filtra, sarebbero state inviate delle comunicazioni ufficiali via PEC per richiedere chiarimenti e documentazione utile alle indagini. Un passaggio procedurale che rientra nella normale attività istruttoria e che non implica, allo stato, alcuna responsabilità accertata.

Le partite anomale

Le verifiche si concentrerebbero in particolare su alcune partite ritenute “anomale” per volume e tipologia di giocate, considerate non in linea con gli standard abituali della categoria. Elementi che hanno spinto la Procura a raccogliere elementi utili per chiarire il quadro attraverso delle testimonianze.

Il condizionale, in questa fase, resta d’obbligo. Le indagini sono in corso e sarà necessario attendere eventuali sviluppi ufficiali prima di trarre conclusioni. Tuttavia, se i sospetti dovessero trovare riscontro, le conseguenze sul campionato potrebbero essere rilevantissime: la classifica del Girone I rischierebbe infatti di essere completamente riscritta, con effetti sia nella lotta per la promozione sia in quella per la salvezza.