Enna calcio, accordo per l’iscrizione in serie D

Il primo passo sembra essere stato compiuto: il Comune di Enna ha trovato il vestito normativo per l’aiuto, pari a 50 mila euro, all’Enna calcio che, in questo modo, potrà iscriversi al prossimo campionato di serie D. In sostanza, alla dirigenza sarà affidato un contributo per la promozione dell’ente e dunque dell’interesse pubblico.

L’incontro al Comune

E’ quanto emerso ieri pomeriggio nel corso dell’incontro, avvenuto nella sala consiliare, convocato dal sindaco, Maurizio Dipietro, per l’operazione di salvataggio dell’Enna, dopo l’allarma lanciato dai dirigenti gialloverdi, Giuseppe Stompo e Fabio Montesano che erano presenti, insieme al presidente del Consiglio Paolo Gargaglione, ed i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali: la CNA con Scalzo, Vigneri e Savoca, Confartigianato con Barreca e Maccarone, Casa Artigiani con Di Maggio e Confcommercio con Speranza. Tutti hanno confermato il sostegno al progetto Enna Calcio.

I soldi per la gestione della squadra

In merito all’aiuto per la gestione del campionato, per cui occorreranno oltre 700 mila euro, a quanto pare le associazioni datoriali, attraverso i loro soci, faranno la loro parte, consentendo alla società di produrre meno sforzi economici. Un’altra spinta la dovrebbe dare la campagna abbonamenti: le stesse associazioni dovrebbero acquistare stock di tagliandi annuali.

L’assessore Campanile

L’Assessore con delega allo sport, Rosalinda Campanile, ha confermato la volontà dell’amministrazione comunale e delle forze consiliari di maggioranza di concedere un contributo all’Enna calcio, nelle modalità previste dalla normativa vigente e che sono state chiarite nel corso della riunione.

Il Comune pronto a riprendersi la gestione dello stadio

L’Assessore Campanile ha, inoltre, rassicurato i dirigenti dell’Enna calcio che si verificheranno con gli uffici i rapporti economici pendenti tra le parti con scomputo di eventuali eccedenze delle spese effettuate sulla struttura del Campo sportivo “Gen. Gaeta” manifestando, altresì, la disponibilità dell’amministrazione di riprendersi la gestione diretta di tale impianto sportivo, che sarà presto oggetto di un importante intervento di riqualificazione.

“Abbiamo messo sul tavolo – spiega L’Assessore Campanile – tutto quanto era in potere della politica locale e dell’amministrazione comunale fare affinché la Serie D veda anche quest’anno la compagine gialloverde”.

“Obiettivo raggiunto”

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigenza dell’Enna calcio e dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali che hanno dichiarato che l’obbiettivo della presenza dei gialloverdi nel campionato di serie D può dirsi raggiunto”.

Il presidente del consiglio ha manifestato ampia disponibilità ad organizzare in tempi strettissimi, in osservanza alle previsioni regolamentari, gli eventuali passaggi consiliari. Presente anche il consigliere Andolina che ha confermato la volontà dei gruppi consiliari anche di opposizione di dare sostegno all’enna calcio. L’appuntamento è alle 12,30 in comune per stabilire gli atti amministrativi da confezionare.