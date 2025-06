Salvare l’Enna calcio, fatti i conti, oltre 700 mila euro per gestire la D

Ci vorranno tra i 700 e gli 800 mila euro per affrontare il campionato di serie D. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro del tavolo tecnico organizzato per garantire la partecipazione dell’Enna calcio al prossimo torneo dopo l’sos lanciato dall’attuale dirigenza che ha chiesto un aiuto alle forze politiche, sociali e produttive della città. Ma prima di affrontare il tema della gestione del campionato, c’è il nodo dell’iscrizione della squadra che, stando ad autorevoli fonti, si aggirerebbe intorno a 50 mila euro.

L’incontro del tavolo tecnico

Alla riunione di ieri hanno preso parte il vicesindaco Francesco Comito, l’assessore allo sport Rosalinda Campanile e il presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione.

“Coinvolgere le categorie produttive”

“L’incontro – si legge in una nota del Comune – si è rivelato particolarmente proficuo: sono state analizzate le possibili strategie per sostenere economicamente la stagione sportiva e la società Enna Calcio, per voce del suo presidente, ha quantificato l’entità delle risorse necessarie a coprire i costi complessivi. Trattandosi di un impegno finanziario rilevante, è emersa con chiarezza la necessità di un coinvolgimento ampio e sinergico delle categorie produttive, del tessuto associativo e dell’intera comunità ennese”.

La road map

Un nuovo appuntamento è fissato per venerdì prossimo, occasione in cui sarà fondamentale comprendere in modo concreto quale supporto potrà arrivare dal mondo imprenditoriale locale.