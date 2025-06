Salvare la D, Dipietro, “sì ad aiuti per iscrizione se la legge lo consente”

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, nel corso degli Stati generali tenutisi all’Urban center per provare a iscrivere l’Enna calcio al prossimo campionato di serie D, ha sostenuto che l’amministrazione farà la sua parte, mettendo a disposizione i soldi necessari ma a condizione che sia previsto dalla legge.

“È’ stato ribadito – ha detto il sindaco di Enna – l’impegno della politica ennese, di tutta la classe politica a venire incontro e sostenere le esigenze poste dall’attuale dirigenza dell’Enna Calcio, a cominciare dalla necessità di garantire le somme utili all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, con un impegno diretto ove ciò fosse possibile per legge.

Trovare nuovi soci

L’attuale dirigenza, composta dal presidente Luigi Stompo, e da Fabio Montesano, qualche settimana fa ha lanciato l’appello perché le forze produttive, sociali e politiche della città, li aiutassero nella gestione del club al fine di mantenere la categoria, raggiunta un anno fa dopo 34 anni.

“Sosterremo con forza il percorso di ricerca di soggetti economici in grado di subentrare all’attuale dirigenza dell’Enna Calcio, interpellando tutti i soggetti economici, sia direttamente che per il tramite delle varie associazioni di categoria e di rappresentanza delle imprese. Tutto ciò con la certezza che se dovesse essere necessario un qualche ulteriore impegno da parte della dirigenza societaria per continuare a supportare l’esperienza dell’Enna calcio, nelle more di trovare soluzioni adeguate e per non pregiudicare quanto dí straordinario è’ stato realizzato in questi anni, la stessa non si tirerà indietro”.

I lavori al Gaeta

Dipietro ha anche ribadito gli sforzi sostenuti dal Comune per il Gaeta. “L’attenzione da parte dell’istituzione comunale nei confronti delle esigenze dell’Enna Calcio è sempre stata ai massimi livelli, sia dando in gestione lo stadio, sia intervenendo con circa mezzo milione di euro per adeguarlo alle prescrizioni della LND, sia intercettando finanziamenti per 600.000 euro che presto ci consentiranno di intervenire in maniera importante su questa struttura sportiva”