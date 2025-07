I soldi all’Enna calcio, FdI, “Pd si è defilato”

Diventa terreno di scontro politico il voto in aula sul contributo da 50 mila di euro all’Enna calcio. A lanciare un affondo è Fratelli d’Italia con il Circolo di Enna “Futuro e Tradizione” ed il Circolo Gioventù Nazionale Enna “Memento Audere Semper” critico verso il Pd.

La posizione dei circoli di FdI

I meloniani difendono la scelta di aiutare la società gialloverde “con gravi difficoltà economiche legate all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D” e che rappresenta “un simbolo d’identità per la nostra città”, per cui contestano la freddezza del Pd che tra assenti e astensioni ha marcato una distanza con l’Enna calcio.

“Greco e Cappa assenti”

“Sorprende, e francamente delude, l’atteggiamento del Partito Democratico locale – si legge nella nota dei due Circoli di FdI – che insieme al resto del consiglio si era inizialmente mostrato favorevole: due consiglieri (Greco e Cappa) assenti, e gli altri due (Andolina e Arena) che si sono astenuti al momento del voto. Una posizione inspiegabile, soprattutto se consideriamo che questa amministrazione ha sempre mostrato attenzione e disponibilità verso tutte le realtà sportive del territorio, promuovendo uno sport inclusivo, accessibile e diffuso”.

“Il PD ha preferito defilarsi in un momento cruciale, anteponendo becera propaganda al bene comune. Un atteggiamento miope che rivela quanto si stia usando lo sport solo come pretesto di scontro politico, dimenticando che dietro una squadra come l’Enna Calcio ci sono persone, sacrifici, passione e un’intera comunità che ci crede”