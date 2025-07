I soldi per l’Enna calcio, sì del Consiglio ma 5 si astengono

Il Consiglio comunale con 12 voti favorevoli e 5 astenuti ha dato il via libera alla variazione di bilancio necessaria per i 50 mila euro da erogare all’Enna calcio per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D. Le somme non andranno direttamente nelle casse della società gialloverde ma sono destinate per un progetto di promozione del Comune da parte dell’Enna calcio.

La nota

Come emerge nella nota diffusa in serata dal portavoce del sindaco, Gianfranco Gravina, “le forze consiliari che sostengono l’amministrazione Dipietro e alcuni pezzi delle opposizioni hanno votato favorevolmente alla variazione al bilancio comunale che consentirà di finanziare le iniziative di carattere sportivo e sociale promosse dall’Enna Calcio, mantenendo fede al percorso concordato con la dirigenza gialloverde”.

I 5 astenuti

Nella stessa nota, viene evidenziato che “non hanno votato a favore i consiglieri Andolina, Arena, Lo Giudice, Trovato e Torregrossa i quali hanno giustificato il loro non voto affermando che tali somme potevano essere impiegate diversamente e, quindi, non a favore dell’Enna Calcio e avanzando perplessità di carattere giuridico che pur il Sindaco aveva proposto di superare attraverso la richiesta di apposito parere”