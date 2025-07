Enna calcio, sì della giunta al contributo, sindaco, “ora tocca al Consiglio ed agli imprenditori”

La Giunta comunale di Enna, convocata con urgenza dal sindaco Maurizio Dipietro, ha deliberato il contributo da destinare all’Enna Calcio. In realtà, non si tratta di un contributo diretto ma viene affidato alla società un progetto di promozione del Comune con un importo equivalente all’iscrizione, pari a circa 50 mila euro.

La variazione di bilancio

È stata, inoltre, approvata la proposta di delibera per la variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse, già trasmessa alla Presidenza del Consiglio comunale per l’avvio dell’iter di approvazione in aula.

La palla passa al Consiglio ed agli imprenditori

“L’Amministrazione ha fatto la propria parte – dichiara il Sindaco Dipietro- con responsabilità e tempestività, affinché la nostra squadra potesse proseguire il suo cammino. Un impegno notevole, anche in termini di celerità, è stato profuso dagli uffici e dall’Assessore Campanile, che ha seguito l’iter amministrativo. Adesso la parola passa al Consiglio comunale, che si è già espresso in maniera favorevole, alla società sportiva, chiamata a formalizzare nei tempi previsti l’iscrizione al campionato, e al mondo imprenditoriale, che ha già manifestato disponibilità concreta a offrire supporto”.

“Insieme – conclude il primo cittadino ennese- possiamo continuare a scrivere una pagina importante per lo sport e per la città”.