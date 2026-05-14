Arrivano fondi per l’area Artigianale di Troina: ecco un milione e mezzo per sostenibilità ed efficientamento energetico

Arriva un’iniezione di fondi per l’area artigianale di Troina. Dopo i 3 milioni ottenuti grazie al finanziamento dei progetti delle aree inserite nel primo bando Zes, attualmente in corso, il Comune ha partecipato ad un ulteriore bando per la sostenibilità e la riqualificazione, piazzandosi primo nella graduatoria pubblicata dal Dipartimento attività produttive e ottenendo un ulteriore finanziamento di 1 milione e mezzo di euro.

Le opere già in corso

I lavori in corso si stanno svolgendo a pieno ritmo e consentiranno la rifunzionalizzazione dell’area, con ampliamento degli spazi di manovra e di parcheggio di fronte ai capannoni, la riqualificazione degli assi viari interni, dell’illuminazione e delle aree a verde, oltre alla messa in sicurezza in diversi lotti di muri e scarpate.

Il nuovo finanziamento

Con questo finanziamento invece l’amministrazione ha puntato alla sostenibilità e all’efficientamento energetico, sono infatti previsti ben 210 kw di pensiline fotovoltaiche che oltre a garantire l’ombra per i lavoratori e i fruitori produrranno su tutta l’area oltre 300mila kw di energia annui, sono previsti inoltre sistemi di raccolta delle acque piovane con accumuli per circa 240 mila litri che saranno utili per eventuali emergenze aziendali in caso di siccità e ben 114 querce da piantare su tutta l’area che faranno di un polo produttivo anche un polmone verde della città.

La soddisfazione di sindaco e assessore

“Continua incessante l’attività di programmazione e progettazione di opere pubbliche nevralgiche per la città, in questi ultimi anni abbiamo posto particolare attenzione a far finanziare opere che l’area artigianale e le imprese insediate attendevano da decenni, con questo ulteriore finanziamento chiudiamo un cerchio che consentirà ai nostri insediamenti produttivi di lavoraoe con maggiore funzionalità e, perché no’, anche ad attrarre nuovi investimenti” dice il sindaco Alfio Giachino.

“Sono molto soddisfatto di questo obiettivo, nel giro di pochi mesi siamo riusciti ad attivare investimenti nell’area per ben 4.5 milioni di euro, in particolare con quest’ultimo finanziamento puntiamo alla sostenibilità: dare energia e acqua alle imprese con notevoli risparmi in bolletta. Sono già allo studio, infatti, delle forme di redistribuzione alle imprese dell’energia elettrica prodotta dagli impianti, gli stessi, infatti, saranno collocati in vari punti a copertura delle varie zone dell’area e ciò potrebbe consentire di assegnare ad ogni capannone una quota di energia prodotta consentendo una cospicua autosufficienza energetica agli imprenditori e liberando risorse spesso erose dai costi energetici sempre più elevati” sostiene l’assessore alle attività produttive Giuseppe Schillaci che ha curato l’iter del bando.