I soldi del Comune all’Enna calcio dividono la città, “è giusto”, “no, ci sono altre priorità”

Fa discutere la decisione del Consiglio comunale di votare la variazione di bilancio destinata a far avere all’Enna calcio i soldi, 50 mila euro, per l’iscrizione della squadra al campionato di serie D.

I commenti che circolano nelle chat e sui social sono segnati dalla considerazione che vi sono priorità maggiori.

“Giusto aiutare la squadra di calcio”

Altri, invece, ritengono che siano giustificati questi soldi. “La squadra di calcio rappresenta la città, per cui è giusto aiutare la dirigenza, del resto lo sport è sempre un veicolo di immagine per Enna.”

“Ci sono altre emergenze: strade e randagismo”

“Abbiamo infrastrutture – scrive un residente ennese – stradali al collasso, randagismo dilagante, selva oscura con piante tropicali annesse all’interno del luogo dove riposano i nostri defunti (per non parlare del “nuovo” edificio del cimitero ridotto a colombaia e da anni non pulito) ma per qualcuno l’importante è garantire l’iscrizione all’enna in serie D, soldi praticamente buttati che avreste potuto spendere in opere per i disabili (Enna è piena di barriere architettoniche), destinare alle associazioni di volontariato o spendere per il decoro della città”. “No comment, considerate le condizioni disastrose delle strade” scrive un’utente.

“Penalizzati altri sport”

Altri residenti sostengono che, in questo modo, sono penalizzate società che esercitano altri sport. “Non esiste solo l’Enna Calcio, ci sono anche sport minori che hanno vinto il Campionato approdando in serie “A”, per continuare mettono mano al proprio portafoglio” è il commento di un altro residente. “Mi chiedo quale beneficio apporti alla città una “squadra” di calcio che conta 100 abbonati l’anno: molto probabilmente solo un certo numero di voti alle prossime elezioni” scrive un ennese.