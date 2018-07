Sindacati dei Pensionati CGIL CISL e UIL: Non toccate gli anziani

Share 0 Share 0 Share 0



Audizione dei Sindacati dei Pensionati CGIL CISL e UIL da parte della terza commissione consiliare del comune di Enna. I Centri Anziani ed in particolare la modifica del loro statuto sono stati gli argomenti trattati.

Sigfrido Fadda per la CGIL, Enzo Canu per la Cisl e Liborio La Paglia per la UIL, hanno ringraziato la presidente M. Stefania Marino e i componenti della commissione nonché i capigruppo e i consiglieri intervenuti, per la sensibilità dimostrata sia nei confronti dei Sindacati dei Pensionati, sia nei confronti degli anziani che costituiscono grande parte della popolazione delle città capoluogo. “L’ audizione, affermano i tre segretari provinciali di CGIL CISL e UIL pensionati, si rivelava inutile poiché l’Assessorato competente, a mezzo stampa, aveva comunicato che tutti I Centri, tranne uno, avevano già approvato, tranquillamente, la modifiche allo statuto”. Nonostante ciò i Sindacati , per rispetto dell’istituzione e per “galateo istituzionale” hanno, comunque svolto il loro intervento. In particolare :

1) H a nno evidenziato con forza che i Centri Anziani , come in tutta l’Italia, debbono, comunque, esistere e che le ventilate minacce di chiusura e la sospensione dell’intervento finanziario, da parte del Comune , per come riferito da esponenti dei Centri, sono semplicemente un azzardo.

2) I Centri anziani , non sono bische o centri gioc o , sono luoghi di socializzazione, luoghi nei quali si combatte la solitudine, la depressione e l’isolamento , sono luoghi nei quali si realizzano attività culturali, incontri con esperti, corsi di apprendimento , educazione alimentare ed altre attività.

3) Proprio per queste attività svolte e per la loro stessa essenza, i Centri “levano molte castagne dal fuoco” al comune di Enna e agli altri comuni d’Italia. Infatti le spese per la “ cura di alcuni anziani” a domicilio o in istituto costituirebbe un onere veramente molto più pesante. Si pensi, per esempio, che un anziano ricoverato costerebbe circa 40,00 euro al giorno e 14.600,00 euro l’anno e qu indi solamente 10 anziani rispetto ai circa 600 che frequentano i Centri costerebbero molto di più delle risorse in atto impiegate.

4) Gli anziani costituiscono l’asse portante, purtroppo, dell’economia della città capoluogo. Se calcoliamo la loro pensione media in 650,00 euro e la moltiplichiamo per gli 8.172 anziani della città con un’età di più di 65 anni, ci rendiamo conto che essi portano , ogni mese , alla città ben 5 milioni e 311 mila Euro. Nessun’altra “azienda” dispone di tale budget finanziario.

5) Sulla gestione dei Centri, il Comune deve decidere se è ancora valida la deliberazione del C:C che obbligava i Centri stessi a costituirsi in associazione, oppure tornare in Consiglio e decidere di gestirli in prima persona . In tal caso saranno necessari 5/6 impiegati che abbiano la responsabilità gestionale/amministrativa oppur e uno solo che sia dedicato solamente ad essi. Noi Sindacati siamo convinti che la gestione autonoma con regole condivise, sia la migliore. Peraltro, ciò avviene già nel 90% dei Centri Italiani. Non siamo convinti delle “le libertà provvisorie o vigilate” .

6) Non comprendiamo e non troviamo alcuna giustificazione al metodo util izzato dal competente Assessorat o per le modifiche degli statuti. I metodi ultimativi, le minacce di sospensione del sostegno finanziario, le minacce di chiusura, le blandizie per l’approvazione delle modifiche statutarie , non sono da noi condivise. Perché, per esempio, non ha ascoltato consulta anziani ? perché l’Assessorato non ha sentito i Sindacati? Quale bisogno c’era dell’esposizione, in prima persona, dell’Assessorato? Per quale “grave motivazione” si è fat to tutto ciò ? Forse il competente Assessorato non è stato in grado o non ha voluto gestire, governar e e amministrar e , le diatribe, i dissapori, i litigi e quant’altro , fra gli anziani frequentanti i Centri? Situazioni sempre esistite e che i precedenti Assessori hanno sempre saputo governare.

“Giù le mani dagli anziani, chiudono i 3 segretari provinciali Fadda, Canu e Manuella, che nessuno si azzardi a metterli contro i giovani. Questo tentativo rivelerebbe, clamorosamente, l’incapacità e la nonvolontà di programmare azioni positive per entrambi. Il ritornello che gli anziani “rubano il futuro ai giovani”, “che per loro si spende troppo” e quant’altro, è vecchissimo. Se si è capaci si tirino fuori idee, si mettano in campo progetti, si realizzino programmi, chiamando e coinvolgendo le associazioni e le istituzioni interessate ma non per ratificare quanto già deciso dall’assessorato, ma per fornire un contributo fattivo. ​

Enna 28.7.2018​ Sigfrido Fadda Enzo Canu Filippo Manuella