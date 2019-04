Enna, 167° anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Share 0 Share 0 Share

Enna. Nella giornata odierna la Polizia di Stato ha festeggiato i 167 anni della sua fondazione. Come di consueto, alle celebrazioni a livello nazionale, che si sono tenute a Roma alla presenza delle più alte cariche dello Stato, analoghe iniziative sono state adottate in tutte le provincie d’Italia.

Nell’occasione il Questore della provincia di Enna, dr. Antonino Pietro Romeo, ha fortemente voluto che la cerimonia celebrativa dell’evento si tenesse presso il Teatro Garibaldi di Enna, nell’ambito di un più generale progetto di «Polizia di prossimità», che vuole la Polizia di Stato insieme tra la gente, seguendo il motto della Festa di quest’anno «ESSERCI SEMPRE».

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati diversi riconoscimenti ai poliziotti che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.



Il discorso del Questore:

Rinnovo in questa occasione gli auguri di buon lavoro al Sig. Prefetto della Provincia di Enna, dott.ssa Giuseppa SCADUTO, recentemente insediatasi.

Un particolare ringraziamento al Sindaco di Enna, avv. Maurizio DIPIETRO, che ha accolto la nostra richiesta e così, per il secondo anno consecutivo, siamo onorati di poter celebrare l’odierna ricorrenza in questo splendido teatro, luogo suggestivo e ricco di tanta storia, ove da più di un secolo si diffonde pregevole cultura e si realizzano stagioni teatrali di notevole livello artistico.

Un particolare saluto ed un ringraziamento al giovane studente Andrea LOGUZZO di Nicosia, il quale nei mesi scorsi ha fornito una spontanea collaborazione alla Polizia di Stato in occasione di un incidente stradale che aveva visto coinvolto un bambino di otto anni. In quella circostanza, solo grazie alla prontezza di spirito e ad uno spiccato senso civico di Andrea, siamo riusciti a rintracciare il “pirata della strada” che si era dato alla fuga.

Sentimenti di affetto e di riconoscenza vanno a tutti i pensionati della Polizia di Stato, qui rappresentati dall’A.N.P.S. e presenti con il labaro dell’Associazione. Loro rappresentano la nostra memoria, la nostra splendida tradizione, le nostre profonde radici.

Un particolare saluto ed un ringraziamento per la loro presenza alla rappresentanza dell’Associazione “Un mondo di bene” e “Vita 21” di Enna. Noi condividiamo e sosteniamo il loro progetto di cultura dell’integrazione per i bambini meno fortunati. Ed a tal proposito voglio abbracciare simbolicamente e con grande affetto la nostra “mascotte” Federica D’AGOSTINO, anche oggi presente, che con grande affetto ci segue in tutte le nostre manifestazioni sentendosi sempre “una di Noi”.

Oggi celebriamo il 167° Anniversario della Fondazione della POLIZIA di STATO e siamo profondamente onorati di condividere con tutti voi la nostra gioia e fierezza di appartenere ad un’Istituzione da sempre al servizio della collettività e che da 167 anni si spende per garantire la libertà e la democrazia nel nostro Paese ; nel perenne ricordo dei tanti colleghi che in nome di questi ideali hanno sacrificato la vita. A tal proposito, un pensiero affettuoso va a due nostri eroi, figli di questa terra, Giuseppe SCRAVAGLIERI (nativo di Catenanuova e vittima del terrorismo delle Brigate Rosse) e Giorgio BORIS GIULIANO (nativo di Piazza Armerina e vittima della mafia, di cui ricorrerà il prossimo 21 Luglio il 40° anniversario della sua morte, evento per il quale, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina, sono in fase di organizzazione alcune importanti manifestazioni).

Anche quest’anno il motto della nostra Festa è “ESSERCI SEMPRE”, che non è privo di significato, ma implica piuttosto la nostra voglia di “esserci sempre” con passione, entusiasmo e sacrificio al servizio della gente, nel comune obiettivo di garantire sicurezza.

E, come anche evidenziato nel video di apertura dell’odierna cerimonia, “Noi ci siamo e ci saremo sempre” al fianco della gente onesta e laboriosa, continuando a batterci con tutte le nostre forze e profondendo il massimo impegno per garantire sicurezza e l’affermazione della legalità nei nostri territori.

Secondo la consolidata tradizione, nel giorno in cui viene celebrata la Festa della Polizia si traccia un bilancio dell’attività svolta durante l’anno trascorso.

Al di là delle statistiche che confermano la validità del lavoro fatto sin ora, ritengo che sia stato pienamente positivo l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato in questa provincia.

Tutte le nostre articolazioni hanno contribuito, ognuna per la parte di specifica competenza, al raggiungimento dell’obiettivo primario, ovvero quello di rendere un servizio sempre più efficiente ed efficace per soddisfare adeguatamente la crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.

Vedremo, tra poco, un video che ripercorre, per grandi linee, le tappe più significative dell’anno trascorso. Per esso devo ringraziare il mio Vicario ed il personale della Polizia Scientifica perché sono riusciti, lavorando con profonda passione, a tradurre in immagini e musica ciò che Noi facciamo quotidianamente al servizio dei cittadini, attività che magari non sempre sono sotto gli occhi di tutti, ma che silenziosamente svolgiamo proprio in nome di quella sicurezza della quale siamo custodi.

Per quanto riguarda l’attività di controllo del territorio nel Capoluogo ed in provincia, abbiamo razionalizzato l’impiego di ogni risorsa disponibile, profondendo il massimo sforzo per renderla ancora più incisiva. Nel corso di questa attività abbiamo fatto ricorso anche all’impiego massivo di equipaggi automontati del Reparto Prevenzione Crimine, in perfetta collaborazione e sinergia operativa con le Volanti di Enna e degli omologhi uffici dei Comm.ti distaccati, nonchè con gli equipaggi automontati delle altre Forze di Polizia.

A tal proposito, rivolgo un particolare ringraziamento ai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i quali, quotidianamente, in uno spirito di fattiva collaborazione, affiancano la Polizia di Stato nel difficile compito del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Enna.

Nella nostra incisiva azione di contrasto alla criminalità si inquadrano anche i provvedimenti adottati in materia di prevenzione personale ed i controlli agli esercizi pubblici in ambito provinciale, che hanno prodotto, talvolta, la revoca o la sospensione di licenze amministrative.

Sul fronte investigativo, questo territorio ha visto fortemente impegnata la Polizia di Stato con numerose operazioni di contrasto alla criminalità mafiosa ed alla criminalità comune. Tenace ed instancabile è stata l’attività investigativa della Squadra Mobile e dei Commissariati distaccati di Piazza Armerina, Nicosia e Leonforte. A tal proposito, rivolgo un particolare ed affettuoso ringraziamento al Procuratore della Repubblica di Enna, dr. Massimo PALMERI, ed al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dr. Amedeo BERTONE, per tutta la complessa attività di direzione e coordinamento del nostro impegno assicurata dai rispettivi Uffici di Procura ; a loro ed a tutta la magistratura rinnoviamo la nostra profonda stima e gratitudine. Nel periodo in riferimento tra le principali voglio ricordare l’operazione SFANTUL GEORGE (con l’arresto di cittadini rumeni responsabili di rapine in danno di persone anziane nel territorio di Piazza Armerina), l’operazione CAPOLINEA (con l’arresto di soggetti dediti alle estorsioni), l’operazione BLOOD BROTHERS (con l’arresto di soggetti di Leonforte dediti ad attività di usura e detenzione di armi), l’operazione L’ANNO DEL GALLO (con l’arresto di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti), l’operazione LETAL WEAPON (riguardante l’acquisto on line di armi), l’operazione OTTAGONO (per associazione mafiosa ed estorsione), l’operazione BLACK LAKE (con l’arresto di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti), l’operazione MARIJUANA PARK (con l’arresto di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti alla Villa Garibaldi di Piazza Armerina), l’operazione ALBA JULIA (con l’arresto di soggetti dediti ai furti in danno di persone anziane e ricettazione di preziosi rubati), l’operazione DRACI (con quindici arresti per associazione di rumeni ed italiani finalizzata a furti in ambito rurale e ad esercizi commerciali), l’operazione condotta a Piazza Armerina (che ha portato all’arresto di tre soggetti per aggressione e ferimento di un cittadino gambiano all’interno della Villa Garibaldi nella giornata della visita del Papa) e da ultimo, qualche giorno fa, l’operazione CERBERUS (con l’arresto di un esponente di spicco della famiglia mafiosa di Calascibetta e di due imprenditori ennesi).

Per quanto riguarda l’ordine pubblico, gli impegni nell’intera provincia di Enna sono stati pressochè quotidiani ed hanno riguardato manifestazioni connesse alle problematiche del mondo del lavoro, eventi sportivi, eventi legati alla tradizione e di carattere religioso. Tra questi ricordiamo la storica visita del Papa a Piazza Armerina, la tappa del Giro d’Italia ad Enna e Piazza Armerina, le tradizionali processioni del Venerdì Santo e del 2 Luglio ad Enna. A questo proposito devo evidenziare la perfetta sinergia e proficua ed amichevole collaborazione con Mons. Vincenzo MURGANO, parroco della Cattedrale di Enna, e con il dr. Ferdinando SCILLIA, Presidente del Collegio dei Rettori delle Confraternite di Enna, che oggi ci onorano con la loro presenza. A loro assicuriamo il nostro consueto impegno in vista dell’imminente processione del Venerdì Santo.

L’efficace governo delle numerose manifestazioni pubbliche è stato possibile anche grazie all’instancabile attività informativa e, ove necessario, all’azione di mediazione svolta dalla DIGOS. Ma, a tal proposito, non va dimenticata anche l’eccellente attività di pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica assicurata quotidianamente da parte dell’Ufficio di Gabinetto.

E’ evidente che qualsiasi attività operativa, per potersi dispiegare al meglio, deve essere supportata da un’ottimale lavoro anche nel settore burocratico e logistico, imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. E, pertanto, desidero evidenziare l’eccellente lavoro svolto da tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amm.ne Civile dell’Interno in servizio alla Divisione Polizia Anticrimine, alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, all’Ufficio Immigrazione, all’Ufficio del Personale ed Amm.vo Contabile, all’Ufficio Tecnico Logistico, alla Polizia Scientifica, all’Ufficio Sanitario ed alle Specialità della Polizia di Stato (Polizia Stradale e Polizia Postale), nei cui rispettivi settori abbiamo dato un nuovo impulso, incrementando sensibilmente il volume di attività svolta ed ottimizzando l’impiego delle risorse umane a disposizione.

In generale, può dirsi che l’attività fin qui sviluppata nel territorio provinciale, sul piano dell’ordine pubblico, della prevenzione e della repressione dei reati, da parte di tutte le Forze di Polizia, con l’eccellente guida della magistratura e la fondamentale opera di impulso e di coordinamento del Prefetto, rappresenta un forte e chiaro segnale della determinazione della “squadra Stato” a contrastare qualsiasi iniziativa e resistenza da parte delle organizzazioni criminali e di quanti ritengono di poter vivere nell’ illegalità.

Tuttavia, questo sforzo deve essere supportato e sostenuto da tutti i cittadini, i quali devono anche loro sentirsi protagonisti della sicurezza urbana, e da tutte le Amministrazioni locali, per rendere sempre più incisivo e concreto il concetto di “sicurezza partecipata”. E, in tale direzione, mi rivolgo, in particolare, a tutti i Sindaci – che oggi ci onorano con la loro presenza a testimonianza della vicinanza alla Polizia di Stato – affinchè nella loro quotidiana azione a favore dei rispettivi territori riservino sempre particolare attenzione ai temi della sicurezza, non trascurando, ad esempio, di implementare adeguatamente gli organici delle Polizie Locali, cui va garantita anche una periodica formazione ed un continuo aggiornamento professionale, nonchè di assicurare anche la necessaria periodica manutenzione degli impianti di videosorveglianza già esistenti, prevedendone anche un’ ampliamento da estendere alle immediate periferie, e l’implementazione dell’ illuminazione pubblica, con particolare riguardo a tutte quelle aree maggiormente buie e, quindi, esposte a potenziale rischio sul piano criminale.

In conclusione, personalmente è un vero onore ed un grande privilegio servire questa Città e la sua provincia, e sono felice di poter quotidianamente apprezzare la dedizione al dovere e la professionalità di tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, di ogni grado e qualifica, e la loro capacità di offrire al cittadino un servizio caratterizzato da una fortissima rilevanza sociale, in quanto teso a garantire la sicurezza, l’ordine pubblico e la legalità nel territorio.

Per questo, a tutto il personale della Questura, dei Commissariati distaccati e delle Specialità della Polizia di Stato sento il dovere di dire “grazie”, ed il mio è un ringraziamento sincero per l’intenso impegno professionale, la passione e l’umanità dimostrata in questo periodo di lavoro insieme.

Un pensiero particolare rivolgo, infine, ai quattro Funzionari che nei prossimi giorni lasceranno Enna in quanto destinati ad altre sedi per il proseguo della loro carriera, ovvero Giuseppe SOFIA (Capo di Gabinetto), Rosa CASCIO (Dirigente DIGOS), Chiara RICCO GALLUZZO (Dirigente del Comm.to PS di Nicosia), Sergio CARRUBBA (Dirigente del Comm.to PS di Piazza Armerina). Anche loro, nonostante la giovane età, hanno fatto parte di una “squadra di Funzionari” coesa, forte, determinata e professionalmente valida. A Loro va il mio “GRAZIE DI CUORE” per l’intenso impegno professionale, la passione e l’umanità dimostrata in questi due anni e mezzo di lavoro insieme. A loro auguro di raggiungere in futuro traguardi sempre più importanti, non dimenticando mai il periodo trascorso insieme in un territorio affascinante, ricco di antiche e genuine tradizioni, e di cultura impareggiabile.



Premi:

Evidenziando spiccate capacità professionali, coordinava ed espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia due soggetti, responsabili di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti della loro figlia minore ed un terzo individuo, responsabile di violenza sessuale nei confronti della stessa.

Enna, 21 giugno 2016

Encomio a Commissario ZODA Angelo pergamena

Encomio a Sovrintendente Capo RAFFONE Domenico pergamena

Lode a Assistente Capo C. CAPOGROSSO Giglia pergamena

Lode a Assistente Capo C. RICCA Giuseppe pergamena

(Due)

Per l’impegno profuso nell’espletamento di una operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un pluripregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Caltanissetta, 28 giugno 2016.

Lode a Assistente Capo C. SCEBBA Gianluca pergamena

Evidenziando elevate capacità professionali ed acume investigativo nel corso di un servizio di controllo del territorio espletavano una attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un individuo, ritenuto responsabile di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti.

Enna, 12 giugno 2016.

Encomio a Assistente CARDI’ Ivan pergamena

Encomio a Agente Scelto RESTIVO Stefano pergamena

Per l’impegno profuso nel dirigere, coordinare ed espletare una attività investigativa che si concludeva con il rinvenimento ed il sequestro di 254 reperti archeologici di epoca arcaica, romana-ellenistica ed il deferimento alla A.G. di un individuo, ritenuto responsabile di ricettazione.

Enna, 14 aprile 2016.

Lode a Vice Questore Aggiunto PRESTI Gabriele pergamena Sostituto Commissario D’INGIANNA Vincenzo pergamena

Ispettore Sup. MILAZZO Filippo pergamena Ispettore Sup. RICCA Fausto pergamena Assistente Capo C. BIZZINI Fabrizio pergamena

Assistente Capo C. DI PRIMA Mario pergamena

Assistente Capo C. FAILLA Antonio pergamena

Assistente BARBAGALLO Rosario pergamena

Con impegno e senso del dovere, si distingueva nel corso di un intervento di soccorso pubblico in favore di due operatori ecologici, i quali nel corso di una protesta dei lavoratori, tentavano di togliersi la vita.

Enna, 17 giugno 2016.

Lode a Sovrintendente MOTTA Carlo Marco pergamena

In servizio presso il Commissariato di P.S. Nicosia, con impegno e senso del dovere, portavano a termine un intervento di soccorso pubblico in favore di due donne anziane, all’interno di un appartamento saturo di fumo a causa di incendio scaturito da una coperta elettrica.

Nicosia (EN), 12 marzo 2016.

Lode a Sovrintendente Capo MENZA Michele pergamena

Assistente Capo ALFIERI Giacomo Luca pergamena

Evidenziando elevate capacità professionali acume investigativo e non comune determinazione operativa espletavano una complessa operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di p.g. di una persona ritenuta responsabile del reato di omicidio stradale ed omissione di soccorso nonché con il deferimento all’A.G. di un’altra per favoreggiamento.

Enna , 13 settembre 2016

Encomio Solenne a Sovrintendente Capo RAMPELLO Gianfranco copia

Encomio Solenne a Assistente Capo C. MARTELLO Dario copia

Con capacità professionali e intuito investigativo, coordinava ed espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di accertare le attività illecite di funzionari comunali, i quali falsificando atti e documenti, si procuravano ingiusti vantaggi economici in danno delle casse comunali.

Enna 05 luglio 2016.

Lode a Sostituto Commissario MASCALI Francesco pergamena

Vive Ispettore CIOTTA Giuseppe pergamena

Sovrintendente FERRARA Gennaro pergamena

In servizio presso il Commissariato di P.S. Leonforte, dando prova di capacità professionali, coordinava ed espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto , in flagranza di reato, di un soggetto pregiudicato, resosi responsabile del reato di truffa in danno di diversi imprenditori.

Enna, 13 agosto 2016.

Lode a Ispettore sup. S.U.P.S. MILLAURO Giuseppe pergamena

Lode a Sovrintendente Capo CACCIATO Agatino pergamena

Lode a Sovrintendente Capo SCARPACI Calogero pergamena

Lode a Assistente Capo C. MORDA’ Giuseppe pergamena

Lode a Assistente Capo PROTO Carmelo pergamena

Lode a Assistente Capo C. MILLAURO Orazio pergamena

Evidenziando spiccate capacità professionali, coordinava ed espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia dieci soggetti, responsabili del reato di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Enna, 22 luglio 2016.

Encomio a Ispettore sup. S.U.P.S. MILLAURO Giuseppe pergamena

Encomio a Assistente Capo MORDA’ Giuseppe pergamena

Lode a Vice Ispettore LARGANA’ Enzo pergamena

Lode a Sovrintendente Capo CACCIATO Agatino pergamena

Lode a Sovrintendente Capo SCARPACI Calogero pergamena

Lode a Sovrintendente BONFISSUTO Massimo pergamena

Lode a Assistente Capo C. MILLAURO Orazio pergamena

Lode a Assistente Capo C. COSTA Rosario pergamena

Evidenziando capacità professionali e determinazione operativa espletavano, una complessa operazione di soccorso in occasione di un incendio propagatosi, a seguito di una esplosione, in due esercizi ricettivi.

Enna, 21luglio 2015.

Encomio a Assistente Capo PARISI Filippo

Encomio a Assistente BARBAGALLO Rosario

Per l’impegno profuso nel dirigere e nell’espletare un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di tre soggetti ritenuti responsabili dei reati di coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione di armi.

Leonforte e Nissoria, 27 maggio 2017

Encomio Solenne a Assistente Capo C. MILLAURO Orazio

Lode a Vice Questore Agg. PRESTI Gabriele

Lode a Commissario Capo PUGLISI Alessio

Lode a Ispettore Sup. MILLAURO Giuseppe

Lode a Ispettore Sup. MILAZZO Filippo

Lode a Ispettore Sup. RICCA Fausto Pietro

Lode a Assistente Capo C. MORDA’ Giuseppe

Evidenziando capacità professionali ed acume investigativo espletava, una attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due soggetti, ritenuti responsabili di coltivazione, produzione, estrazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Piazza Armerina, 04 luglio 2016.

Encomio a Sovrintendente Capo MANTRINO Piero