Liste d’attesa infinite nell’Ennese, una paziente, “visite spostate nel 2026”

E’ una storia di malasanità, legata alle ormai lunghissime liste d’attesa, quella denunciata da una donna che ha inviato un reclamo all’Asp di Enna per lo slittamento di una visita medica. Un controllo previsto per questo mese è stato spostato addirittura nel febbraio del 2026. Ed è la stessa utente a raccontare a ViviEnna la sua vicenda.

Il racconto

“Nel mese di giugno – scrive la donna – alcuni operatori del cup dell’Asp di Enna hanno telefonato a tutti i pazienti che avevano, 8 mesi prima fissato una visita endocrinologica nel distretto di Regalbuto, per comunicare che durante le settimane centrali di luglio la “nuova” dottoressa, che è subentrata a Regalbuto al dottor-endocrinologo Briguglia (che è andato in pensione), era assente durante quel periodo e quindi le visite andavano anticipate di circa un mese per tutti”.

Se ne parlerà nel 2026

Armati di pazienza, gli utenti sono stati costretti a riorganizzarsi ma non avevano fatto i conti con un nuovo imprevisto.

“Ognuno di noi ha dovuto – racconta la donna – riorganizzare in poco tempo esami del sangue, permessi a lavoro da annullare e richiedere e quant’altro per poter essere presente ad una visita rimodulata con neanche tanto anticipo. Dopodichè il giorno prima della nuova data fissata per la visita hanno telefonato di nuovo a tutti i pazienti per comunicare che la dottoressa era ancora assente in quelle settimane, per cui il recupero sarebbe avvenuto a febbraio 2026”