Liste d’attesa, un “esercito” di pazienti ennesi

di Giacomo Lisacchi

Era il 1978 quando venne approvata la riforma sanitaria in Italia e, a poco meno di cinquant’anni, molte di quelle aspettative riguardanti l’equità e il diritto alla salute non sono state ancora realizzate, trovandoci ancora di fronte a importanti contraddizioni.

La sanità dei ricchi

Crescita delle disuguaglianze, tagli alle risorse e aumento della spesa privata, insoddisfazione dell’utenza per la qualità delle prestazioni, liste d’attesa con criticità che spingono sempre più i cittadini a rivolgersi verso il settore privato o verso il cosiddetto “privato puro” erogato dalle strutture pubbliche ovvero l’intramoenia. Questo tipo di prestazione non fa altro che esacerbare sempre più le differenze socio-economiche all’interno del nostro Paese: chi può permetterselo accede rapidamente a visite, esami e interventi; chi non può è invece costretto ad aspettare.

Le liste dell’Asp di Enna

Intanto, l’Asp di Enna nel suo profilo istituzionale, a seguito di quanto approvato dal Ministero della Salute ha pubblicato le liste d’attesa delle prestazioni chirurgiche ospedaliere aggiornate al 18 febbraio 2025, dove “l’utente può consultare la propria posizione mediante il codice consegnato in reparto al momento dell’inserimento in lista di attesa (Numero Lista). Oppure “se non si è in possesso del suddetto codice, può chiederlo in reparto”. In totale gli utenti che aspettano di essere chiamati per un intervento sono 4589, ma entrando nel dettaglio dei singoli reparti si evince: Chirurgia generale (ospedale di Enna) – lista d’attesa che va dal 2 gennaio 2024 al 17 febbraio 2025: 932 pazienti; Chirurgia generale (ospedale di Leonforte) – lista di attesa che va dal 12 novembre 2022 al 5 marzo 2024: 45 pazienti; Chirurgia generale (ospedale di Nicosia) – lista di attesa che va dal 23 agosto 2023 al 17 febbraio 2025: 342 pazienti; Chirurgia generale (ospedale di Piazza Armerina) – lista di attesa dall’1 febbraio 2024 al 17 febbraio 2025: 131 pazienti; Ostetricia e ginecologia (ospedale di Enna)– lista di attesa che va dal 24 marzo 2023 al 17 febbraio 2025: 366 pazienti; Oculistica (ospedale di Enna)– lista di attesa che va dal 5aprile 2023 al 17 febbraio 2025: 772 pazienti; Ortopedia (ospedale di Enna)– lista di attesa che va dal 17 novembre 2023 al 16 febbraio 2025: 804 pazienti; Ortopedia (ospedale di Nicosia)– lista di attesa che va dal 16 novembre 2023 all’8 febbraio 2025: 228 pazienti; Ortopedia (ospedale di Piazza Armerina)– lista di attesa che va dall’8 novembre al 15 febbraio 2025: 70 pazienti; Otorino (ospedale di Enna) -lista di attesa che va dall’11 gennaio 2024 al 17 febbraio 2025: 295 pazienti; Urologia (ospedale di Enna)– lista di attesa che va dal 19 maggio 2023 al 18 febbraio 2025: 604 pazienti.