Ex Ciss, ultimatum Mpa all’Asp “rispetti impegni o Comune si riprenderà il bene”

Suonano come un ultimatum le parole del gruppo del Mpa di Enna all’Asp in merito alla vicenda dell’ex Ciss di Pergusa. “Ci auguriamo che il direttore generale dell’Asp adempia alle condizioni contrattuali stabilite dal comodato d’uso con il Comune di Enna, proprietario della struttura fino ad oggi” spiegano in una nota i consiglieri comunali Mpa di Enna Francesco Diventi, Francesco Comito, Giusy Firrantello, Naomi Fiammetta e Gaetano Catalano, che aggiungono: “In caso contrario, invitiamo il sindaco e l’amministrazione comunale a intraprendere le azioni necessarie per riappropriarsi del bene”.

Come la scuola di Valverde

Gli stessi consiglieri comunali del Movimento per l’Autonomia sostengono che esiste un precedente. “E’ stato fatto con successo per la scuola di Valverde nei confronti del Libero Consorzio” tagliano corto gli esponenti del partito di Lombardo.

Autodromo, “patrimonio della città”

Il Mpa interviene anche sul tema del rilancio dell’Autodromo di Pergusa, al centro dell’ultimo Consiglio comunale. “L’Autodromo di Enna rappresenta un patrimonio storico – dicono gli esponenti del Mpa – e sportivo di grande valore. Per garantirne il rilancio e la piena valorizzazione, è essenziale che tutte le forze politiche siedano allo stesso tavolo e offrano un contributo concreto. L’obiettivo comune deve essere il miglioramento delle condizioni della struttura, con una visione che integri sport, ambiente e salute”.

La posizione del sindaco

I consiglieri del Mpa ritengono che il dibattito sull’Autodromo e sul rilancio della sua gestione stia andando sui binari del confronto. “Accogliamo – dicono i consiglieri – con favore la nota stampa della consigliera comunale Giusy Macaluso, che ha riportato con chiarezza il dibattito consiliare su un tema cruciale per la città. Il sindaco di Enna ha delineato con precisione i punti fondamentali della questione, e ora è il momento di agire senza ulteriori indugi”.