Autodromo, Pd plaude al sindaco e boccia FdI, “pensa alle poltrone”

“La triste campagna elettorale di Fratelli d’Italia a difesa dell’ex presidente Sgrò sulla pelle dell’Autodromo sta arrivando a livelli vergognosi per cui ci interroghiamo se non abbiano qualche interesse che li spinga a boicottare i lavori sul Consorzio. Per questo auspichiamo una presa di distanza e insistiamo sull’istituzione di una commissione di inchiesta”. Lo afferma in una nota il segretario del Pd di Enna, Giuseppe Seminara, che risponde a Fratelli d’Italia in merito alla fine del Consorzio dopo la decisione del Consiglio comunale, in quel periodo numericamente favorevole all’opposizione, di non votare la proposta di proroga del sindaco.

Pd plaude al sindaco

“Il Sindaco stesso – dice il Pd – con grande lucidità ha aperto in Consiglio Comunale proponendo la costituzione di un gruppo di lavoro con i capigruppi. La verità è che c’è chi ha voglia di fare e chi di rompere e FdI sembra voglia remare contro l’interesse collettivo per ragioni a noi evidentemente ignote. E onestamente, sebbene il Sindaco abbia dichiarato in aula che FdI non sia in maggioranza – forse sarà all’opposizione? – non possiamo che condannare questo comportamento fazioso e insensato e auspichiamo che ci sia una presa di distanza da questi metodi violenti e da questi propositi politici”

La proposta dell’opposizione

Il segretario del Pd di Enna rilancia l’idea dell’opposizione: “La proposta di Partito Democratico, Nuova Cittadinanza, Enna Viva, Moderati per Enna e Siamo Enna è l’unica proposta che esiste ed è stata depositata. La nostra proposta, duplice, sia nella veste di nuovo consorzio che revoca, è stata posta all’attenzione delle Istituzioni competenti e punta al rilancio del Sistema Pergusa con una visione ambiziosa che vuole conciliare ed esaltare manifestazioni motoristiche, esigenze ambientali, sport e turismo. E FdI che fa? Assente sui grandi temi, disinteressata di Pergusa nel suo complesso, si interessa soltanto al problema delle poltrone e ormai da mesi avvelena i pozzi del dibattito pubblico”.

Macaluso, “bene approccio del sindaco”

Sulla stessa lunghezza d’onda del Pd, a proposito della posizione del sindaco, la consigliera comunale Giusy Macaluso. “Finalmente il primo cittadino -dice Macaluso – ha ricondotto il dibattito alle regole di un confronto civile e democratico, un confronto che, dando spazio alle differenti opinioni, sia comunque sempre rispettoso delle persone e del ruolo istituzionale che si ricopre”.

“A parte qualche nota stonata – aggiunge Macaluso – che, a mio avviso, indica solamente come all’interno della maggioranza ci sia una forza politica che all’evidenza non condivide la linea del sindaco, ho apprezzato l’approccio assolutamente costruttivo del primo cittadino e l’apertura al dialogo con le opposizioni partendo dall’unica proposta formale attualmente esistente che, checchè se ne dica, è quella depositata dalle forze politiche di opposizione”