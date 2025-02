Autodromo, idea di FdI, “resuscitare” l’ente revocando la delibera del Consiglio

Nel Consiglio comunale, Fratelli d’Italia, in merito alla vicenda del Consorzio autodromo di Pergusa, che è in liquidazione dopo la decadenza dello Statuto, ha proposto con il consigliere Dante Ferrari, di riesumare l’ente disponendo la revoca “della delibera del 30 luglio dello scorso anno con la quale le opposizioni attualmente presenti in Consiglio comunale hanno bocciato la proroga della convenzione stessa” scrive il coordinatore del circolo FDI Futuro e Tradizione, Fabio Arangio.

La paralisi delle attività nell’area del circuito

Insomma, con un tratto di penna si tornerebbe indietro, resuscitando il Consorzio, la cui “morte” ha di fatto paralizzato tutte le attività legate al circuito. E’ saltata, perfino, la mezza maratona, rinviata a data da destinarsi. Certo, servirà capire se la legge lo consente, per questo i meloniani hanno già chiesto il parere del segretario generale.

Opposizione, “un nuovo Consorzio”

Da parte sua il Pd, “unitamente alle altre forze politiche di opposizione, abbiamo depositato una proposta di nuovo Statuto per permetterci di rimettere in funzione l’Autodromo sia costituendo un nuovo Consorzio o revocando la liquidazione di quello esistente” si legge nella nota del Partito democratico.

FdI, “la legge non lo consente”

Secondo Fratelli d’Italia la proposta del Pd e delle opposizioni non è possibile attuarla perché la legge regionale “vieta espressamente la costituzione di nuovi consorzi”.

Inoltre, “E’ stata FDI a proporre – dice il coordinatore del circolo FDI Futuro e Tradizione, Fabio Arangio – in aula soluzioni alternative giuridicamente ineccepibili quali la Fondazione e/o la Società mista partecipata pubblico-privata; entrambe le formule, peraltro di gradimento regionale seppure diverso, possono contemplare la partecipazione a pieno titolo di privati attraverso un bando ad evidenza pubblica nazionale e/o internazionale la cui presenza rafforzerebbe sotto tanti punti di vista la solidità e la performance della nuova struttura”