CALCIO: NAZIONALE.MANCINI”LAVORIAMO SU MENTALITÀ OFFENSIVA E VINCENTE”

FIRENZE (ITALPRESS) – Nelle nazionali azzurre “cerchiamo di portare avanti un pensiero che possa essere condiviso. Vogliamo riuscire a dare alle nostre squadre una mentalità offensiva, vincente e propositiva. Questa per noi è una cosa positiva sulla quale lavorare, sperando di riuscirci tutti insieme. I risultati delle Under sono positivi, quindi mi sembra che siamo sulla buona squadra”. Lo ha detto il c.t. della Nazionale, Roberto Mancini, a Coverciano dove è iniziata una due giorni di stage con giovani azzurri. Parlando dei prossimi Europei, invece, Mancini è tornato sulla data di chiusra del prossimo campionato prevista per il 26 maggio. “Credo che il presidente Gravina abbia espresso il suo pensiero che è anche il nostro. Prendiamo atto di quel che accadra’. Se il campionato finira’ prima, saremo felici perché potremo usare quei giorni in piu’ per far riposare i giocatori e per dar loro la possibilità di arrivare al raduno almeno un po’ liberi mentalmente e avendo recuperato un po’ di forze dopo un campionato e una stagione estenuante”.

“I giocatori – ha proseguto Mancini -, dopo aver giocato ininterrottamente per 11 mesi, prima di prepararsi a un evento come il campionato d’Europa o un Mondiale, penso che abbiano bisogno di almeno una settimana di liberta’ per scaricarsi un po’, altrimenti diventa difficile. Vedremo quel che accadra’. Se spero in cambiamenti di idea della Lega sulle date di fine campionato? Io lo spero per dare la possibilità ai giocatori di riposare, in modo che poi possano venire qua avendo ritrovato la voglia di allenarsi. Penso sempre che le cose si possano migliorare”.

