TENNIS: TORNEO MONACO. CECCHINATO E BERRETTINI IN SEMIFINALE

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Monaco di Baviera parla italiano. Marco Cecchinato e Matteo Berrettini volano in semifinale al “BMW Open”, Atp 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro in corso sui campi in terra rossa della città tedesca. Il 26enne palermitano, numero 19 del ranking mondiale e terza testa di serie, si è imposto per 1-6 7-5 7-5 sull’ungherese Marton Fucsovics, numero 8 del seeding e che si era aggiudicato entrambe le sfide precedenti, lo scorso anno negli ottavi a Pechino (cemento) e proprio a Monaco di Baviera, sempre negli ottavi. In semifinale Cecchinato se la vedrà contro Cristian Garin, che ha eliminato a sorpresa Alexander Zverev, primo favorito del tabellone e numero 3 del mondo, per 6-4 5-7 7-5. Due i precedenti, entrambi a favore del siciliano che ha sconfitto il 22enne cileno a Buenos Aires nelle qualificazioni nel 2015 e poi lo scorso febbraio al secondo turno.

Nella parte bassa del tabellone prosegue il momento magico di Berrettini. Il 23enne romano, reduce dal successo di Budapest, ha superato in rimonta Philipp Kohlschreiber per 4-6 7-5 6-4. Per lui c’è ora lo spagnolo Roberto Bautista Agut, quarta testa di serie, che ha sconfitto Guido Pella (n.7) per 4-6 6-4 6-0. Fra Berrettini e Bautista Agut una vittoria a testa: nel 2018 a Gstaad ebbe la meglio l’azzurro, a inizio stagione il successo dello spagnolo a Doha ma sul cemento.

