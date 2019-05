9/6 CONCERTO MILANO GRATUITO CON FILARMONICA SCALA E CHAILLY

MILANO (ITALPRESS) – Domenica 9 giugno 2019 alle 21.30 la Filarmonica della Scala, il main partner UniCredit e lo sponsor Allianz presentano la settima edizione del Concerto per Milano, l’annuale appuntamento sinfonico gratuito in Piazza Duomo che trasforma il cuore della città in una sala da concerto sotto le stelle. Sul podio dell’orchestra, come tradizione in questi anni, c’è Riccardo Chailly che dirige la Sinfonia n. 9 in mi min. di Antonín Dvorák e un tributo a Nino Rota, uno dei compositori italiani più originali e prolifici del Novecento, nel quarantesimo della scomparsa: alla sinfonia del boemo Dvorák, detta “dal Nuovo Mondo” per l’ispirazione al folklore americano e la vitalità ritmica che l’hanno resa tra le più celebri e più sorprendenti del repertorio, seguono la Suite del balletto La Strada, dal film omonimo di Federico Fellini (Oscar nel 1957 come miglior film straniero), Risatine Maliziose e Galopp, brani estratti dalla colonna sonora del film Prova d’orchestra (1979), frutto di quella relazione tra Rota e Fellini che ha prodotto capolavori divenuti nel tempo ritratti dell’Italia intera.

A Nino Rota, in questa ricorrenza, la Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly dedicano un’incisione discografica. Sarà disponibile dal 7 giugno “The Fellini Album”, pubblicato dalla Decca di Londra, che raccoglie le pagine musicali più significative di pellicole che tutto il mondo ama: Amarcord, 8 ½, La dolce vita, Il Casanova, I Clowns.

Rai Cultura trasmette il Concerto per Milano in diretta su Rai 5 in HD, con la regia di Patrizia Carmine, sul portale web RaiPlay e su Radio3. Grazie a RaiCom è inoltre trasmesso in diretta in Germania, Francia e nei paesi francofoni da Arte, in Grecia, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, e in differita in Corea, in Nord Africa e Medio Oriente (paesi Mena), Giappone e Cina. Sempre più apprezzato da pubblico e spettatori stranieri l’appuntamento è tra gli eventi internazionali più attesi, confermando il valore identitario dell’iniziativa frutto della sinergia tra la Filarmonica della Scala – istituzione indipendente che senza attingere a fondi pubblici svolge un’importante funzione culturale e sociale – i partner e le istituzioni cittadine.

Fabrizio Saccomanni, Presidente della Filarmonica della Scala e di UniCredit afferma: “Il Concerto per Milano, gratuito e aperto a tutti, esprime appieno i valori che uniscono l’Orchestra e UniCredit: avvicinare la musica ad un pubblico sempre più ampio attraverso iniziative di grande qualità e sostenere così le nostre comunità. Sono occasioni di coesione e di crescita per tutti, che generano un impatto positivo sulla società” ha dichiarato Fabrizio Saccomanni, Presidente UniCredit e Filarmonica della Scala.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. commenta: “Allianz è partner di lunga data della Filarmonica della Scala e siamo onorati di poter essere al suo fianco – per il settimo anno consecutivo – unitamente al Comune di Milano e ad UniCredit per offrire ai milanesi e a tutti gli appassionati della grande musica un’altra emozionante serata con il Maestro Riccardo Chailly in piazza del Duomo”.

