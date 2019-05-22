Elezioni europee 2019, capilista e candidati nella circoscrizione Isole

In Italia si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo domenica 26 maggio, dalle 7 del mattino alle 23. La preferenza si esprime tracciando una X sul simbolo del partito o della coalizione. Non è ammesso il voto disgiunto e nelle preferenze è obbligatoria l’alternanza di genere: quando si votano due o tre persone, non possono tutte essere dello stesso sesso.
Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle elezioni europee del 2019, per la circoscrizione Italia insulare, che comprende Sardegna e Sicilia. La circoscrizione elegge 8 seggi del Parlamento europeo. Per ogni candidato vengono indicati, in ordine: nome e cognome, data di nascita e luogo di nascita.
FRATELLI D’ITALIA
GIORGIA MELONI 15/01/1977 ROMA
RAFFAELE STANCANELLI 30/06/1950 REGALBUTO (EN)
MARIA CAROLINA VARCHI 14/10/1983 PALERMO
GIOVANNI LUCA CANNATA 17/05/1979 SIRACUSA
MARIA FERNANDA GERVASI 10/12/1988 MESSINA
FRANCESCO RIZZO DETTO CICCIO 27/09/1974 ROMA
ANTONELLA ZEDDA 17/01/1976 CAGLIARI
FRANCESCO PAOLO SCARPINATO 06/11/1973 PALERMO
PARTITO DEMOCRATICO
CATERINA CHINNICI 05/11/1954 PALERMO
PIETRO BARTOLO 10/02/1956 LAMPEDUSA E LINOSA (AG)
ANDREA SODDU 18/12/1974 NUORO
MICHELA GIUFFRIDA 12/01/1964 CATANIA
ATTILIO LICCIARDI 04/02/1961 USTICA (PA)
VIRGINIA PUZZOLO 26/01/1975 PISA
LEONARDO CIACCIO 22/08/1971 PALERMO
CARMELA SPICOLA DETTA MILA 24/08/1967 PALERMO
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
NICOLA DI MATTEO 19/04/1972 POLLA (SA)
BARBARA FIGUS 25/11/1971 TORINO
SALVATORE ANELLO 18/07/1963 PALERMO
ELEONORA PAGANO 23/01/1962 PALERMO
GIOVAN BATTISTA MONTEMAGGIORE 02/02/1975 PALERMO
ELENA DI PIETRA 15/07/1984 ERICE (TP)
FABIO NALBONE 02/09/1967 CALTANISSETTA
MARIA DANIELA PAGLIETTI 01/05/1968 PORTO TORRES (SS)
FORZA NUOVA
ROBERTO FIORE 15/04/1959 ROMA
MARIA BORGIA 08/09/1972 SCICLI (RG)
ANTONINO CURRO’ DETTO NINO 17/02/1970 PALERMO
MONICA GRILLO 28/08/1976 CATANIA
PASQUALE ALBA 19/07/1966 FAVARA (AG)
ANTONINA IMPELLIZZERI 13/07/1979 PALERMO
AGATINO SAPIA 01/09/1954 ADRANO (CT)
ALESSIA AUGELLO 20/01/1977 ROMA
FORZA ITALIA
SILVIO BERLUSCONI 29/09/1936 MILANO
GABRIELLA GIAMMANCO DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 13/06/1977 PALERMO
SALVATORE CICU 03/09/1957 PALERMO
GABRIELLA GRECO 20/02/1959 ARBOREA (OR)
FRANCESCO SAVERIO ROMANO DETTO SAVERIO 24/12/1964 PALERMO
DAFNE MUSOLINO 04/12/1974 MESSINA
GIUSEPPE MILAZZO 21/08/1977 PALERMO
GIORGIA IACOLINO 09/12/1991 AGRIGENTO
LEGA SALVINI PREMIER
MATTEO SALVINI 09/03/1973 MILANO
FRANCESCA DONATO 25/08/1969 ANCONA
ANGELO ATTAGUILE 12/05/1947 GRAMMICHELE (CT)
IGOR GELARDA DETTO IGOR 07/02/1974 PALERMO
MARIA CONCETTA HOPPS DETTA MARICO 23/02/1974 PALERMO
SONIA PILLI 03/04/1972 SASSARI
MASSIMILIANO PIU 31/10/1973 TORTOLI’ (NU)
ANNALISA TARDINO 30/04/1979 LICATA (AG)
PARTITO PIRATA
STEFANIA CALCAGNO 08/08/1970 GENOVA
LUIGI DI LIBERTO 24/05/1952 TORINO
CRISTINA DIANA BARGU 26/01/1994 BACAU (ROMANIA)
PAUL STEPHEN BORILE 16/02/1964 DEARBORN (USA)
SARA BONANNO 06/10/1964 BRESCIA
ROSARIA CUOMO 07/10/1982 VICO EQUENSE (NA)
EMMANUELE SOMMA 10/10/1968 AVELLINO
MOVIMENTO 5 STELLE
ALESSANDRA TODDE 06/02/1969 NUORO
IGNAZIO CORRAO 14/01/1984 ROMA
DINO RICCARDO MARIA GIARRUSSO DETTO IENA 11/09/1974 CATANIA
FLAVIA DI PIETRO 06/05/1987 SIRACUSA
MATILDE MONTAUDO 05/02/1972 CATANIA
DONATO FORCILLO 16/03/1987 SASSARI
ANTONIO BRUNETTO 11/05/1987 MESSINA
GIUSEPPINA ANTONELLA CORRADO 06/02/1972 SOMMATINO (CL)
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA
FABRIZIO FERRANDELLI 15/09/1980 PALERMO
PIETRINA PUTZOLU 23/01/1965 MILIS (OR)
STEFANIA FICANI 30/01/1978 PALERMO
GIUSEPPE SANO’ 19/09/1977 MESSINA
SILVJA MANZI 24/07/1973 FOGGIA
MARCO DE ANDREIS 14/02/1955 ROMA
MARIA SAELI 29/04/1988 PALERMO
ELIA TORRISI 24/03/1994 CATANIA
EUROPA VERDE
NADIA SPALLITTA 26/09/1961 AGRIGENTO
EGIDIO TRAINITO 21/11/1947 PADOVA
RAFFAELLA SPADARO 06/12/1966 MESSINA
CLAUDIO TORRISI 02/07/1944 CATANIA
ELVIRA MARIA VERNENGO DETTA DRAGONIA 27/09/1968 PALERMO
FILIPPO OCCHIPINTI 25/05/1966 PALERMO
ILARIA FAGOTTO 30/03/1964 SIRACUSA
GIUSEPPE CUSCHERA 08/04/1960 FRAMERIES (BELGIO)
POPOLARI PER L’ITALIA
BARBARA BARTOLOTTI 28/08/1974 PALERMO
LUIGI BARBERA 22/02/1974 MESSINA
ROBERTA ISGRO’ 29/09/1991 BARCELLONA P.G. (ME)
FRANCESCO CASULA 27/02/1964 ROMA
VALENTINA VALENTI 05/08/1970 ROMA
FRANCESCO FAZIO 16/12/1958 MESSINA
FEDERICA NARDO 01/07/1992 AVOLA (SR)
LIVIO LUCA’ TROMBETTA 23/02/1949 MESSINA
“LA SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – SINISTRA ITALIANA
CORRADINO MINEO 01/01/1950 PARTANNA (TP)
VERA PEGNA 03/08/1934 ALESSANDRIA D’EGITTO (EGITTO)
ABDELKARIM HANNACHI DETTO KARIM, CARIM 24/04/1953 NEFTA (TUNISIA)
ANNA BONFORTE 14/04/1970 CATANIA
MATTEO DOMENICO IANNITTI DETTO MATTEO 08/12/1988 CATANIA
GIOVANNA COSENZA 18/07/1968 PIAZZA ARMERINA (EN)
OMAR TOCCO 30/08/1978 IGLESIAS
MARIA CRISTINA IBBA 22/02/1960 CAGLIARI
PARTITO COMUNISTA
MARCO RIZZO 12/10/1959 TORINO
LAURA BERGAMINI 14/05/1960 PARMA
ALBERTO LOMBARDO 22/04/1958 CALTANISSETTA
SILVIA STEFANI 21/07/1963 GENOVA
GIUSEPPE SALVATORE DONEDDU 15/03/1944 SASSARI
GIOVANNINA BASTONE 12/01/1960 CARFIZZI (KR)
CALOGERO BAVETTA 02/01/1988 RIBERA (AG)
ELEONORA D’ANTONI 24/03/1957 ROMA
PARTITO ANIMALISTA
CRISTIANO CERIELLO 04/07/1974 NAPOLI
ANNA TONIA RAVICINI 10/05/1966 BOUSSU’ (BELGIO)
ENRICO RIZZI 01/12/1989 ERICE (TP)
CARMELO CARLO CALLEGARI 28/10/1961 STALETTI (CZ)
ANNUNZIATA BRUNO 29/05/1967 NOCERA INFERIORE (SA)
ISABELLA CAMPANA 02/04/1982 CARIATI (CS)
ALBERTO MUSACCHIO 13/01/1961 CUNEO
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
SIMONE DI STEFANO 12/08/1976 ROMA
ROSAMARIA VOLCAN DETTA EMANUELA 06/01/1969 ACIREALE (CT)
FRANCESCA CARIA 02/09/1984 CARBONIA
GIUSY MORELLO 08/07/1974 PALERMO
GIULIANA PINNA 14/11/1975 CAGLIARI
PIERLUIGI REALE 06/04/1963 CATANIA
VITTORIO SUSINNO 22/03/1992 PALERMO
LUCA VIRDIS 07/08/1974 IGLESIAS
Elezioni europee 2019, capilista e candidati nella circoscrizione Isole
In Italia si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo domenica 26 maggio, dalle 7 del mattino alle 23. La preferenza si esprime tracciando una X sul simbolo del partito o della coalizione. Non è ammesso il voto disgiunto e nelle preferenze è obbligatoria l’alternanza di genere: quando si votano due o tre persone, non possono tutte essere dello stesso sesso.