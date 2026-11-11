Guerra ibrida, dagli allarmi nelle scuole di Enna ai cyberattacchi: perché la Sicilia è strategica

Due scuole ennesi, l’istituto Santa Chiara e il liceo classico, sono finite nel quadro degli allarmi bomba che nelle ultime ore hanno interessato diversi istituti italiani. Episodi che hanno riportato l’attenzione anche sul territorio provinciale, già coinvolto in una vicenda che va ben oltre i singoli messaggi minatori e che investe la sicurezza delle scuole e delle infrastrutture.

Non ci sono dichiarazioni di guerra, né eserciti schierati. Eppure l’Italia si trova a fare i conti con una pressione crescente fatta di attacchi informatici, possibili sabotaggi, intrusioni nei sistemi digitali e allarmi capaci di provocare paura e disorganizzazione. È la cosiddetta guerra ibrida, una strategia che agisce nella zona grigia, al di sotto della soglia del conflitto armato tradizionale.

Quello che fino a poco tempo fa sembrava un problema riservato agli esperti di sicurezza informatica è diventato una questione di ordine pubblico. E gli episodi che hanno coinvolto le scuole, comprese quelle di Enna, sono soltanto una delle manifestazioni di un fenomeno più articolato.

Gli allarmi bomba e il coinvolgimento delle scuole ennesi

La vicenda degli allarmi bomba ha assunto dimensioni nazionali, coinvolgendo numerosi istituti scolastici. In Sicilia le segnalazioni hanno interessato diverse città, tra cui Bagheria, Catania, Siracusa e Ragusa. Nel quadro degli episodi rientrano anche l’istituto Santa Chiara e il liceo classico di Enna.

Le comunicazioni, inviate attraverso messaggi di posta elettronica e firmate da un sedicente Mikhail Andropov, hanno fatto scattare le procedure di sicurezza e le verifiche necessarie.

La firma utilizzata nelle comunicazioni compare anche in altri messaggi indirizzati a emittenti europee e collegati ad allarmi riguardanti il trasporto aereo. Un elemento che ha attirato l’attenzione degli investigatori e che contribuisce a delineare una possibile matrice comune, ancora tutta da accertare.

Il punto non è soltanto stabilire se dietro ogni segnalazione ci sia una minaccia concreta. Anche un allarme infondato può produrre conseguenze importanti: interrompere le attività scolastiche, mobilitare le forze dell’ordine, alimentare preoccupazione tra studenti, famiglie e personale e mettere sotto pressione le istituzioni.

Dalle scuole ai supermercati, la Sicilia nel quadro degli attacchi ibridi

Prima degli allarmi bomba, un altro episodio aveva acceso i riflettori sulla vulnerabilità dei sistemi tecnologici in Sicilia. Il 2 novembre, intorno alle 4 del mattino, sono stati alterati da remoto i parametri di temperatura dei banchi frigoriferi di diversi supermercati. Tra le città interessate figurano Catania e Palermo, ma secondo Federdistribuzione Sicilia gli episodi hanno coinvolto anche punti vendita della provincia di Ragusa.

La manomissione dei sistemi di telegestione ha provocato il deterioramento degli alimenti conservati nei frigoriferi, con danni economici ancora in fase di quantificazione e il timore di perdite per diversi milioni di euro.

Secondo Giovanni Arena, delegato regionale di Federdistribuzione, l’accesso ai sistemi sarebbe avvenuto attraverso i call center incaricati del monitoraggio e della gestione da remoto degli impianti.

Non si tratta di un episodio isolato nel panorama europeo. Un attacco analogo era stato segnalato in Francia il 12 ottobre. Il giorno successivo l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale aveva diffuso un bollettino con indicazioni urgenti rivolte ai supermercati e ai gestori degli impianti di refrigerazione.

Il 4 novembre due gruppi filorussi, NoName057(16) e Z-Pentest, hanno rivendicato gli attacchi attraverso un video, sostenendo di aver sfruttato sistemi integrati senza ricorrere a malware. Si tratta, tuttavia, di rivendicazioni che devono essere verificate: l’attribuzione degli episodi resta aperta.

I numeri degli attacchi informatici in Italia

A descrivere la dimensione del fenomeno sono anche i dati dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Nei primi nove mesi del 2026 il CSIRT Italia ha individuato quasi 45mila asset e servizi a rischio e oltre 3.200 asset potenzialmente compromessi. Gli eventi cyber rilevati sono stati 3.271, contro i 2.729 registrati nell’intero 2025. Di questi, 1.992 sono stati classificati come incidenti con impatto confermato.

I numeri richiedono una lettura attenta. Un asset individuato come esposto o a rischio non significa necessariamente che sia stato violato: può trattarsi, ad esempio, di un server vulnerabile o di un servizio accessibile da Internet che presenta criticità di sicurezza.

Una parte dell’incremento è inoltre riconducibile ai nuovi obblighi di segnalazione introdotti dalla direttiva europea NIS2, che ha ampliato il perimetro dei soggetti tenuti a notificare gli incidenti informatici.

Resta, però, un dato significativo: la superficie potenzialmente esposta agli attacchi è ampia e riguarda sempre più settori della vita quotidiana.

Perché la Sicilia è un territorio strategico

La particolare attenzione rivolta alla Sicilia non è casuale. L’isola occupa una posizione centrale nel Mediterraneo e rappresenta un nodo importante per le comunicazioni, l’energia e la sicurezza militare.

Sui fondali che circondano il territorio transitano numerosi cavi sottomarini che trasportano grandi quantità di dati tra Europa, Africa e Asia. La loro protezione è diventata una questione strategica, soprattutto in una fase caratterizzata da tensioni internazionali e timori di possibili sabotaggi.

A questo si aggiungono le infrastrutture energetiche: raffinerie, gasdotti, terminal e porti, tutti potenzialmente esposti ad attacchi informatici, sabotaggi fisici e interferenze nei sistemi di navigazione satellitare GPS.

C’è poi la dimensione militare. La presenza di infrastrutture come la base di Sigonella e delle stazioni di telecomunicazione satellitare colloca la Sicilia in una posizione rilevante nell’architettura di sicurezza della Nato sul fianco meridionale dell’Alleanza.

Un insieme di elementi che rende il territorio particolarmente sensibile alle dinamiche della competizione geopolitica.

Guerra ibrida, l’obiettivo è destabilizzare

Il tratto comune tra attacchi informatici, manomissioni dei sistemi e falsi allarmi è la capacità di generare disordine e sfiducia senza ricorrere necessariamente alla forza militare.

È questa la logica della guerra ibrida: colpire le vulnerabilità di un Paese, mettere in difficoltà i servizi, creare allarme nella popolazione e indebolire la credibilità delle istituzioni.

Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha individuato proprio nella destabilizzazione e nella diffusione di allarmi poi rivelatisi infondati uno degli elementi comuni agli episodi esaminati.

Non occorre che una bomba esploda per ottenere un effetto destabilizzante. È sufficiente che la minaccia venga percepita come credibile, costringendo scuole, aeroporti e forze dell’ordine a interrompere le attività e attivare le procedure di emergenza.

Tra le ipotesi investigative c’è anche quella che alcuni messaggi minatori diretti agli aeroporti siano stati inviati utilizzando caselle di posta elettronica compromesse di istituti scolastici. Un’eventualità che evidenzia quanto anche il sistema dell’istruzione possa rappresentare un punto vulnerabile.

L’origine degli attacchi e il ruolo della Russia

Sull’origine degli episodi non esiste ancora un quadro definitivo. Secondo quanto riportato dal Financial Times e ripreso da diverse testate italiane, una parte dell’intelligence europea considera Mosca il responsabile più probabile di alcune delle operazioni. Il Cremlino ha respinto le accuse.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invitato alla prudenza, sottolineando che non è possibile stabilire con certezza la provenienza degli attacchi e che le operazioni informatiche possono transitare attraverso infrastrutture collocate in Paesi diversi da quello di origine. Inoltre, non è necessariamente indispensabile l’intervento di uno Stato per violare un sistema informatico: spesso sono sufficienti infrastrutture poco protette e vulnerabilità non corrette.

Tre Procure sono impegnate nelle indagini sugli episodi. Sullo sfondo c’è anche l’appuntamento con le elezioni politiche del 2027, che apre un ulteriore fronte legato alla disinformazione e alle possibili interferenze nei processi democratici.

Le contromisure del Governo e il rafforzamento della sicurezza

Il 10 novembre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione dei vertici delle forze di polizia, dell’intelligence, della Difesa e della Procura nazionale antimafia. La convocazione, ha precisato il ministro, non è stata determinata da una situazione di emergenza in atto, ma dalla necessità di valutare le possibili ricadute sulla sicurezza pubblica.

Le linee di intervento individuate puntano a rafforzare il coordinamento tra forze dell’ordine, intelligence e agenzie specializzate, migliorare lo scambio di informazioni con gli operatori pubblici e privati e aumentare gli investimenti nella protezione delle infrastrutture.

Tra i settori considerati più vulnerabili figurano anche Asl, Comuni e data center, per i quali è stato disposto un rafforzamento della vigilanza. Nella stessa giornata il Governo ha annunciato 150 milioni di euro di incentivi destinati alla sicurezza digitale delle piccole e medie imprese.

Sul fronte della Difesa, Crosetto ha rilanciato la necessità di dotare il Paese di una componente cyber in grado di prevenire e contrastare gli attacchi. In questa direzione va il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, che prevede la costituzione di un Comando interforze Cyber Intel e il cui approdo al Senato è previsto a dicembre.

Anche l’Unione europea ha rafforzato il proprio impegno nel Mediterraneo, rinnovando fino al 31 marzo 2029 il mandato dell’operazione Irini, che comprende attività di monitoraggio della cosiddetta flotta ombra russa e di attenzione alle infrastrutture sottomarine critiche.

Per Enna, gli allarmi che hanno coinvolto Santa Chiara e il liceo classico rappresentano dunque un tassello locale di una vicenda molto più ampia. Una vicenda nella quale la sicurezza non riguarda soltanto la difesa dei confini o delle infrastrutture strategiche, ma anche la protezione dei servizi quotidiani, delle scuole e della tranquillità delle comunità.