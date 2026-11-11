Enna, allarme bomba al liceo classico e alla scuola Santa Chiara: segnalazioni in tutta la Sicilia

Allarme bomba a Enna Alta. Anche la scuola Santa Chiara ed il liceo classico soni finiti nel mirino di una segnalazione recapitata via posta elettronica, nell’ambito della serie di messaggi che in queste ore stanno interessando diversi istituti scolastici siciliani.

L’evacuazione

La segnalazione ha fatto scattare le procedure di sicurezza e le misure precauzionali previste per tutelare studenti, docenti e personale scolastico che sono stati evacuati con il supporto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna.

Allarme in Sicilia

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di allarmi che stanno coinvolgendo numerose scuole dell’Isola. Segnalazioni analoghe sono state registrate anche nel Siracusano, tra Siracusa, Augusta e Noto, e a Bagheria, nel Palermitano, dove è stato evacuato l’Istituto Superiore Statale “Salvo D’Acquisto”.

Le indagini

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per risalire alla provenienza delle email e verificare l’attendibilità delle minacce. L’attenzione degli investigatori è rivolta anche all’eventuale matrice comune dei messaggi, che potrebbero rientrare in una strategia intimidatoria finalizzata a creare allarme e tensione nel mondo scolastico.

La situazione resta sotto osservazione, in attesa degli esiti delle verifiche e di eventuali comunicazioni ufficiali.