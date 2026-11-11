Valguarnera: bando sul verde urbano, opposizione: non perdere i 200 mila euro

E’ stato emesso un bando dalla Regione Siciliana per il “verde urbano” ed i consiglieri comunali di opposizione di Valguarnera Filippa D’Angelo, Vincenzo Litteri, Angelo Bruno e Fina Greco chiedono all’Amministrazione e all’Ufficio Tecnico di attivarsi con urgenza per non perdere i fondi destinati alla rigenerazione del verde cittadino che per i Comuni che detengono determinati requisiti, potrebbero arrivare sino a 200 mila euro.

Fanno appello nella fattispecie affinché si intercettano le risorse regionali destinate alla tutela dell’ambiente e riqualificare gli spazi verdi della cittadina. A tale riguardo hanno già depositato un atto di indirizzo.

Il bando regionale e la richiesta dei quattro consiglieri

La proposta dei quattro consiglieri punta in via prioritaria a far partecipare il Comune di Valguarnera Caropepe all’avviso pubblico promosso dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (D.A. n. 319/2026), che mette a disposizione dei Comuni siciliani contributi a fondo perduto per la rigenerazione di parchi urbani, aree degradate, alberature e arredi ecosostenibili.

Le tre aree individuate per la riqualificazione

Per massimizzare le probabilità di successo dell’istanza e garantire la massima aderenza ai requisiti tecnici del bando, l’atto firmato dall’opposizione individua tre aree comunali ad alto potenziale di valorizzazione, demandando all’Ufficio Tecnico Comunale la valutazione di fattibilità per la scelta finale del sito più idoneo:

Da valorizzare – secondo la loro idea- ci sarebbero la Villetta di via 25 Aprile, per un intervento incentrato sulla rigenerazione sociale e la creazione di un parco urbano sicuro e inclusivo a servizio dei quartieri ad alta densità abitativa; Piazza Caduti di via Fani, per un’opera di contrasto al degrado urbano e riduzione dell’impatto termico mediante l’inserimento di verde drenante e zone d’ombra; Piazza Colonnello Tuttobene, per un restyling in chiave ecologica con piantumazione di essenze autoctone a basso consumo idrico e installazione di arredi in materiale riciclato.

L’appello all’Amministrazione: «Non sprecare l’opportunità»

«Il nostro Paese- scrivono nella nota D’Angelo, Litteri, Bruno e Greco- ha un estremo bisogno di valorizzare i propri spazi pubblici e di contrastare i fenomeni di degrado e di isola di calore urbano ed il bando regionale rappresenta un’opportunità concreta che Valguarnera non può permettersi di sprecare”.

Avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il Comune godrebbe- a loro avviso- di una posizione favorevole nei criteri di priorità previsti dalla Regione.

«Con questo atto di indirizzo- concludono- mettiamo a disposizione dell’Ente uno strumento snello e costruttivo, sollecitando Sindaco, Giunta e Ufficio Tecnico a predisporre con urgenza il documento di indirizzo alla progettazione per trasmettere la domanda prima della scadenza dei termini». La proposta in ogni caso, passerà all’esame del Consiglio Comunale per la formale approvazione.