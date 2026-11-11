Troina, presentato il libro di Federico Martino su Messina e il Val Demone

Nell’aula consiliare del palazzo di città di Troina, è stato presentato il libro di Federico Martino dal titolo “Messina e il Val Demone tra greci, lombardi e genovesi. Vecchi documenti e nuove proposte di lettura”, Giovan Giuseppe Mellusi (Società messinese di storia patria), Francesco Paolo Tocco (professore ordinario di Storia medievale all’Università di Messina) e Fabio Venezia (assessore alla cultura del comune di Troina).

Il libro contiene, in appendice, i due saggi di Chiara Sciarroni e Rosaria Stracuzzi. Alla presentazione era presente anche Federico Martino, professore universitario in pensione di Storia del diritto all’Università di Messina.

I rapporti tra Messina e il territorio dei Nebrodi

Nel corso della presentazione si è parlato delle relazioni economico-istituzionali della città di Messina, nella storia medievale, con il territorio dei Nebrodi in cui ricadono anche Troina, Nicosia e Capizzi.

La città del Faro, per tutto il Medioevo, assorbì il surplus produttivo del Nebrodi. Questo tipo di relazioni non si interruppero con la fine del regno normanno e la costituzione di Messina in “disctrictus” nel 1302 decisa, sotto la dinastia aragonese, decisa dal re Federico III, che non si oppose alle aspirazioni autonomistiche di Messina caldeggiate anche dai genovesi. Federico III era in buoni rapporti con i genovesi.

I lombardi arrivati in Sicilia e le origini liguri

Nei libri di storia si legge che, dopo il matrimonio del conte Ruggero con Adelasia del Vasto, figlia di Manfredi Aleramo, marchese del Monferrato, ci fu una forte immigrazione di lombardi in Sicilia.

Nel Medioevo gran parte dell’Italia del Nord, compreso Piemonte e la Liguria, veniva indicata con il nome Lombardia. Ma quelli che vennero in Sicilia, e non furono pochi, provenivano dal Monferrato e dalla Liguria, in particolare da Genova e Savona.

Lo stemma di Nicosia e il legame con Genova

Lo stemma del comune di Nicosia, croce bianca in campo rosso, somiglia molto a quella del comune di Genova, croce rossa in campo bianco. Molti di quelli che vennero in Sicilia al seguito di Adelasia del Vasto, si insediarono a Nicosia.