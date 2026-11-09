Oasi di Troina, Filippo Caraci riceve il Premio Medicina Italia

Il professor Filippo Caraci, ordinario di Farmacologia all’Università degli Studi di Catania e responsabile dell’Unità operativa di Neurofarmacologia e Neuroscienze traslazionali dell’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina, ha ricevuto il Premio Medicina Italia 2026. Il riconoscimento è stato consegnato domenica 8 novembre, a Pescara, nell’ambito dell’undicesima edizione del premio nazionale.

Gli studi su Alzheimer e depressione

Il premio valorizza i risultati delle ricerche sui meccanismi neurobiologici che collegano depressione e malattia di Alzheimer, con l’individuazione di nuovi possibili bersagli farmacologici, tra cui il TGF-β1. Riconosciuto anche il contributo agli studi sugli inibitori specifici del signaling dei recettori CB1 (CB1-SSi), una nuova classe di farmaci attualmente in sviluppo clinico per la sindrome di Down.

Il progetto europeo ICOD

Caraci è inoltre coordinatore del Gruppo di lavoro sulle malattie neurodegenerative della Società italiana di Farmacologia e delegato nazionale del Ministero dell’Università e della Ricerca nell’Innovative Health Initiative. La collaborazione tra l’Ateneo catanese e l’Oasi di Troina ha contribuito allo sviluppo di attività di ricerca inserite in sperimentazioni cliniche internazionali.

Tra queste figura il progetto europeo ICOD, che coinvolge centri di ricerca in Italia, Francia e Spagna. Lo studio di fase IIb sta valutando il farmaco sperimentale AEF0217, sviluppato da Aelis Farma, per verificare possibili miglioramenti nelle capacità comunicative e nell’autonomia quotidiana delle persone con sindrome di Down.

«La ricerca traslazionale in farmacologia deve essere dimensionata sulle esigenze dei pazienti e sui bisogni delle famiglie delle persone con sindrome di Down», ha dichiarato Caraci, sottolineando il valore della collaborazione scientifica portata avanti da cinque anni tra l’Università di Catania e l’Oasi di Troina.

Il riconoscimento assegnato a Pescara valorizza così un percorso di ricerca condotto in Sicilia e inserito in una rete internazionale di studi farmacologici e clinici.