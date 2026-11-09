Pickleball: vittorie di Saverio Giliberto e di Laura Piro, per CSAIn Sicilia una prima con grandi risultati

Catania scende in campo con il pickleball. Per CSAIn Sicilia è una prima con grandi risultati: ventitré iscritti per lanciare il primo evento ufficiale di uno sport destinato a crescere anche in Italia. Organizzato sui due campi dello Zenia Sporting Center, l’evento, promosso sotto l’egida di CSAIn con la collaborazione del Movimento Pickleball Catania, ha colto nel segno.

Nel maschile il successo, nella classifica finale, è andato a Saverio Savy Gilberto, davanti a Salvo Quartarone, Fredrik Galeano e Rosario Licciardello. Nel femminile primo posto per Laura Piro, seguita da Tamika Cang e Laura Gagliano. Ventitré i partecipanti, ma ben 35 le preiscrizioni, a conferma della curiosità e dell’interesse che il pickleball sta suscitando anche sul territorio catanese. Sfide intense e tanto entusiasmo hanno accompagnato una giornata che rappresenta un primo passo importante per la crescita della disciplina.

Giuseppe Lombardo, vicepresidente vicario regionale e referente della delegazione catanese, ha sottolineato quanto la crescita di questo sport sia strategica per l’ente che guarda alla nascita di un circuito regionale. «Ci abbiamo fortemente creduto e riteniamo di aver trovato le persone giuste, come Walter Gangemi, nominato referente, per diffondere a livello promozionale uno sport che crea sensazioni speciali e un clima davvero speciale. Vogliamo crescere ancora ulteriormente e, senza dubbio, tra i nostri pensieri c’è anche quello di creare un evento regionale in giro per la Sicilia».

Lo Zenia Sporting Center diventa così un centro nevralgico per il pickleball a Catania. Per Annalisa Reforgiato, proprietaria della struttura, l’aspetto più importante è stato il clima che si è creato e il grande entusiasmo riscontrato durante la giornata.

Walter Gangemi, anima del movimento e nuovo referente CSAIn, traccia un bilancio positivo: «Ci abbiamo creduto fortemente. Sono mesi che noto un grande avvicinamento di sportivi di tutte le età attorno a questo sport, che ha una caratura internazionale. Negli Usa è ormai diventato uno degli sport più praticati e il web aiuta tantissimo, con la diffusione di video che ne stimolano la curiosità. Mi colpisce certamente la grande disponibilità riscontrata da tutti. È il segno che c’è tanta voglia di fare sport e di vivere certe emozioni».

Un’attività che coinvolge anche le famiglie. «Ho visto giocare insieme padre e figlio, marito e moglie. Credo che non ci sia cosa più bella nel momento storico che viviamo», conclude Gangemi.

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche alcuni premi speciali. Il premio simpatia è andato a La Min Aung, atleta della Birmania; il riconoscimento per il tocco più tecnico ad Andrea Mazzone, mentre il Premio Dink è stato assegnato John Ryan Midel, mentre a Domenico Marchese è andato il premio fair play. Premio Look a Tamika Cang. Premi speciali, infine, per Concetto Mazzone e Maria Rosa Privitera.







