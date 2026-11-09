Vescovo Gisana: “Non ho presentato le dimissioni e nessuno me le ha chieste”

“Assolutamente privo di fondamento tanto il fatto di aver presentato le dimissioni quanto e ancor più che qualcuno gliele abbia chieste o anche solo suggerite”. È netta la posizione del vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana sulla vicenda delle sue presunte dimissioni. Una smentita, inviata tramite l’ufficio comunicazione sociali della Diocesi di Piazza Armerina, senza margini di ambiguità, che arriva dopo le indiscrezioni pubblicate dalla giornalista Federica Tourn e la precedente presa di posizione dell’avvocato del vescovo, Gabriele Cantaro.

La nota: illazioni infamanti

La nota della Diocesi nell’affrontare la ricostruzione giornalistica, invita a fare riferimento alle comunicazioni ufficiali. “Non possiamo quindi che associarci alle autorità Vaticane nel consigliare alla giornalista di attenersi alle comunicazioni ufficiali piuttosto che lanciarsi in illazioni infamanti e destituite di ogni parvenza di verità, che nuocciono alla buona fama di Sua Eccellenza non meno che alla serenità della comunità diocesana”.

Una presa di posizione che difende la reputazione del presule e che si conclude con un’indicazione precisa sulla futura gestione della vicenda: “Ogni ulteriore dichiarazione in tal senso non sarà neanche commentata”.

Le indiscrezioni sulle presunte dimissioni

La presa di posizione del vescovo e della Diocesi arriva dopo quanto pubblicato dalla giornalista Federica Tourn che aveva riferito di una presunta richiesta del Nunzio apostolico in Italia, Edgar Peña Parra, affinché Gisana rinunciasse alla guida della diocesi, in una vicenda che avrebbe coinvolto anche papa Leone XIV. Nell’articolo venivano inoltre riferiti presunti tentativi del vescovo di ottenere un’udienza con il Pontefice. Una ricostruzione contestata dall’avvocato Gabriele Cantaro, che aveva negato sia la presentazione delle dimissioni sia qualsiasi richiesta o suggerimento in tal senso. Ora è lo stesso vescovo a ribadire pubblicamente la smentita.