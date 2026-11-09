Fratelli d’Italia, terremoto a Enna: Cammarata verso la Lega

La notizia è di quelle che fanno rumore nella politica ennese: il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, presidente provinciale di Fratelli d’Italia starebbe per lasciare il partito per abbracciare il progetto della Lega Italia federata di Luca Sammartino.

La direzione provinciale di FdI

Si tratta di un’indiscrezione che sta circolando negli ambienti di FdI e l’indizio starebbe nell’ordine del giorno, l’unico, del direttivo provinciale, convocato per giovedì 12 novembre nella sede della Federazione provinciale: comunicazioni del presidente. Secondo quanto appreso da ViviEnna, Cammarata dovrebbe annunciare il suo addio non solo alla guida del partito, assunta nel novembre del 2023 al termine del congresso provinciale tenutosi nei locali dell’Hotel Federico II di Enna ma dallo stesso partito.

L’espansione della Lega

Non si comprendono le ragioni del divorzio ma secondo fonti accreditate l’accelerazione sarebbe stata impressa a seguito delle interlocuzioni avute di recente con il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, l’uomo forte della Lega in Sicilia già in campagna elettorale sia per le Regionali sia per le Politiche. Una vera e propria campagna di espansione su tutta l’isola da parte della Lega, come dimostrano i recenti passaggi come quello del deputato regionale siracusano, Carlo Auteri, che ha lasciato la Dc, e del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, anche lui con un passato recentissimo con Fratelli d’Italia. Movimenti che sembrano delineare una strategia di radicamento territoriale, con particolare attenzione agli amministratori locali e alle figure che possono garantire una presenza politica consolidata nelle rispettive comunità.

Lo scenario

Se l’indiscrezione su Cammarata dovesse trovare conferma, la provincia di Enna diventerebbe un nuovo tassello di questa operazione. E il passaggio avrebbe un peso che va oltre la singola adesione: Fratelli d’Italia rischierebbe di perdere il proprio presidente provinciale, mentre la Lega potrebbe conquistare un amministratore alla guida di uno dei Comuni più importanti del territorio