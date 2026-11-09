Gisana: la giornalista Tourn parla di dimissioni, il legale Cantaro smentisce

Si accende il confronto intorno al futuro di monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina. Al centro della vicenda ci sono le indiscrezioni su una possibile rinuncia alla guida della diocesi, pubblicate dalla giornalista Federica Tourn in un articolo dal titolo «Le dimissioni fantasma del vescovo imputato», alle quali è seguita una dura presa di posizione dell’avvocato Gabriele Cantaro, legale del presule.

La ricostruzione della giornalista

Secondo la ricostruzione della giornalista, la rinuncia di Gisana sarebbe stata sollecitata dal Nunzio apostolico, monsignor Edgar Peña Parra, su impulso di Papa Leone XIV. L’ipotesi si inserirebbe in un quadro di crescente attenzione della Santa Sede sulla posizione del presule, anche alla luce del procedimento penale che lo vede coinvolto: Gisana ed il vicario Vincenzo Murgano sono sotto processo per falsa testimonianza ed il pm, al termine della requisitoria ha chiesto per entrambi la condanna a 2 anni di reclusione. Il gup del Tribunale di Enna emetterà la sentenza l’11 dicembre prossimo

Tourn riferisce di informazioni raccolte attraverso fonti ecclesiastiche locali e ambienti vaticani e richiama anche alcuni viaggi del vescovo a Roma, interpretati come possibili tentativi di ottenere un incontro con il Pontefice.

Nell’articolo, Tourn riferisce inoltre di aver interpellato la Sala Stampa della Santa Sede per ottenere chiarimenti sulla vicenda. La risposta ricevuta, secondo quanto riportato dalla giornalista, sarebbe stata l’indicazione di fare riferimento al Bollettino ufficiale della Sala Stampa vaticana per le comunicazioni relative al Papa e alla Santa Sede. Un passaggio che la giornalista interpreta come un mancato chiarimento sulla questione delle presunte dimissioni.

L’avvocato Cantaro smentisce

La ricostruzione è stata contestata duramente dall’avvocato Gabriele Cantaro. Nella sua nota, il legale nega categoricamente che Gisana abbia presentato le dimissioni e smentisce che queste siano mai state sollecitate o richieste, tanto dal Nunzio apostolico quanto dal Santo Padre.

Cantaro contesta anche il ricorso a fonti non meglio precisate e giudica prive di fondamento le interpretazioni relative ai viaggi romani del vescovo, respingendo l’ipotesi che fossero motivati dal tentativo di ottenere un’udienza con Leone XIV. Quanto alla comunicazione della Sala Stampa vaticana, il legale ritiene che non vi fosse alcuna ambiguità: il richiamo al Bollettino ufficiale sarebbe stato un invito a fondare le notizie su elementi verificabili, piuttosto che su indiscrezioni e illazioni.

La nota del legale va oltre la semplice smentita e parla di una «pratica diffamatoria» che sarebbe finalizzata a condizionare mediaticamente le decisioni giudiziarie e lancia accuse di pressione mediatica, collocando la pubblicazione dell’indiscrezione in una fase particolarmente delicata del procedimento a carico del vescovo e di monsignor Vincenzo Murgano.