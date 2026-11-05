Fieracavalli, Piazza Armerina promuove il Palio dei Normanni

Piazza Armerina prova ad allargare i propri orizzonti turistici e lo fa scegliendo una manifestazione di respiro internazionale come Fieracavalli, in corso a Verona. La città dei mosaici porta in uno dei principali appuntamenti dedicati al settore equestre due delle sue espressioni più rappresentative: il Cammino di San Giacomo in Sicilia e il Palio dei Normanni.

Una partecipazione che punta a far conoscere il patrimonio storico e culturale piazzese anche attraverso nuove possibilità di sviluppo, con particolare riferimento al turismo legato al mondo dei cavalli.

Il Cammino di San Giacomo e le opportunità del turismo equestre

Tra i temi al centro della presenza veronese c’è il Cammino di San Giacomo, itinerario che rappresenta una risorsa per la valorizzazione del territorio e per la costruzione di nuove proposte di viaggio.

L’attenzione è rivolta anche alla possibilità di integrare percorsi dedicati al turismo equestre, intercettando un segmento di visitatori interessato a esperienze a contatto con la natura, il paesaggio e le tradizioni locali.

Un’ipotesi di sviluppo che richiede progettualità e collegamenti tra le diverse realtà territoriali, ma che potrebbe ampliare le modalità di fruizione del patrimonio dell’entroterra siciliano.

Il Palio dei Normanni e lo sguardo all’edizione 2027

L’altro protagonista della trasferta è il Palio dei Normanni, manifestazione nella quale il cavallo occupa un ruolo centrale e che costituisce uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’identità storica di Piazza Armerina.

Fieracavalli diventa anche l’occasione per presentare al pubblico una prima anticipazione dell’edizione 2027, portando l’attenzione oltre i confini siciliani su una rievocazione che intreccia storia, tradizione e competizione.

Resta da capire quali iniziative concrete potranno nascere da questa vetrina e quanto la promozione potrà tradursi in nuove presenze turistiche per la città.

La dichiarazione del sindaco Nino Cammarata

A sottolineare il significato della partecipazione è il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che nella nota diffusa dall’amministrazione comunale ha dichiarato:

«Essere qui, nella qualità di Sindaco di Piazza Armerina, è motivo di grande piacere e orgoglio. Vogliamo raccontare la nostra città attraverso la sua storia, le sue tradizioni e le opportunità di sviluppo turistico. Il Cammino di San Giacomo e il Palio dei Normanni rappresentano due straordinarie risorse, capaci di dialogare anche con il mondo equestre e con un pubblico internazionale. È un’occasione per far conoscere sempre di più Piazza Armerina e anticipare il percorso verso il Palio 2027».