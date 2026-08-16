Palio dei Normanni, trionfo del Casalotto nell’edizione più tormentata

Il quartiere Casalotto ha conquistato la 71ª edizione del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, al termine della tradizionale Giostra del Saraceno. Un successo arrivato al termine di un’edizione particolarmente complessa, condizionata dal maltempo, che ha provocato ritardi importanti e messo fino all’ultimo a rischio lo svolgimento della giostra.

Il sindaco

“È stata un’edizione complessa, dettata dal maltempo”, ha commentato il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata.

Le polemiche dei mesi scorsi

Il trionfo del Casalotto arriva dopo mesi nei quali il Palio è stato al centro di un acceso dibattito politico e istituzionale. Tra i temi della polemica vi è stata l’esclusione del Palio dal premio “Miglior Cavaliere d’Italia” e il confronto sui rapporti intercorsi negli anni precedenti tra il Comune e Roberto Parnetti.

La questione è approdata anche in Consiglio comunale, dove l’opposizione ha chiesto chiarimenti all’amministrazione sui rapporti con Parnetti e sulle ragioni dell’esclusione.

L’amministrazione comunale ha contestato la ricostruzione della vicenda, difendendo l’organizzazione del Palio e annunciando iniziative a tutela della manifestazione. Le polemiche non hanno comunque impedito lo svolgimento della 71ª edizione, presentata dal Comune come uno degli appuntamenti centrali dell’estate piazzese.

La storia del Palio

Il Palio dei Normanni affonda le proprie radici in una tradizione più antica dell’attuale manifestazione. ià dalla fine del Seicento le confraternite cittadine organizzavano una “Cavalcata” dedicata alle imprese del conte Ruggero di Sicilia.

Nel 1932 venne introdotta una gara equestre, mentre nel 1952 nacque l’attuale struttura del Palio, con la Quintana del Saraceno disputata dai cavalieri dei quattro quartieri. La prima edizione del Palio dei Normanni si svolse il 13 e 14 agosto del 1952 nell’attuale campo sportivo Sant’Ippolito.

La rievocazione ricorda l’arrivo a Piazza Armerina delle truppe normanne guidate dal conte Ruggero d’Altavilla e la consegna delle chiavi della città. Il momento conclusivo è affidato alla Giostra del Saraceno, nella quale i cavalieri si affrontano in prove di abilità e destrezza.

I quartieri

A contendersi il Palio sono i quattro quartieri storici della città: Monte Mira, Castellina, Canali e Casalotto. Una tradizione che da 71 edizioni lega rievocazione storica, identità cittadina e competizione tra i quartieri. E quest’anno, dopo una vigilia segnata dalle polemiche e una giostra messa a dura prova dal maltempo, il vessillo torna al Casalotto.