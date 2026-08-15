Viabilità a Enna, Arena (Ugcons): “Cantieri e strade chiuse stanno isolando il territorio”

“Cantieri e strade chiuse mettono in ginocchio il territorio”. È la denuncia del presidente regionale di Ugcons Sicilia, Franco Arena, che segnala disagi crescenti per raggiungere il capoluogo, difficoltà per i pendolari e problemi per chi deve recarsi all’ospedale Umberto I per visite e terapie.

SS192 chiusa e rallentamenti sulla SP98

Arena evidenzia in particolare la chiusura totale della SS192 nel tratto Molinello-Calderai e i forti rallentamenti sulla SP98, dove la presenza dei semafori provoca lunghe code.

Pur riconoscendo la necessità degli interventi, il presidente di Ugcons Sicilia chiede una pianificazione più efficace dei lavori, con percorsi alternativi, informazioni chiare agli automobilisti e tempi certi per la conclusione dei cantieri.

“Servono misure straordinarie”

La richiesta è rivolta ad ANAS, Libero Consorzio Comunale di Enna e Regione Siciliana, affinché vengano adottate misure straordinarie per limitare i disagi. “Chiediamo misure straordinarie ad ANAS, al Libero Consorzio Comunale di Enna e alla Regione Siciliana, perché i cittadini non possono rimanere isolati”, afferma Arena. “Il diritto alla mobilità e all’accesso ai servizi sanitari deve essere garantito”, conclude.