Piazza Armerina, entra nel vivo la festa di Maria Santissima delle Vittorie

Entra nel vivo a Piazza Armerina il programma per la Solennità di Maria Santissima delle Vittorie, appuntamento centrale delle celebrazioni che hanno accompagnato la comunità nei giorni della novena. Tra gli appuntamenti già svolti figurano la preghiera del “Monte Ardente”, la Santa Messa delle Forze Armate e la Santa Messa del Volontariato, presieduta da S.E. Mons. Luigi Roberto Cona, Nunzio Apostolico in Siria.

Il programma del 15 agosto

Le celebrazioni della vigilia, presiedute dal Vescovo, precedono la giornata centrale del 15 agosto, Solennità di Maria Santissima delle Vittorie.

La giornata prevede diverse celebrazioni nella mattinata e culminerà alle 18 con la Santa Messa Pontificale, presieduta dal Vescovo di Caltanissetta.

La processione cittadina

Al termine della celebrazione, la grande processione cittadina accompagnerà l’immagine della Madonna per le vie di Piazza Armerina. È uno dei momenti più attesi della festa, nel quale la comunità è chiamata a vivere pubblicamente la propria fede e devozione a Maria Santissima delle Vittorie.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 16 agosto con la Santa Messa della risalita del Tempietto, che concluderà il percorso celebrativo e spirituale.