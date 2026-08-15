Troina, 1,5 milioni per l’illuminazione pubblica: progetto primo in graduatoria

Il progetto del comune di Troina “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica dell’abitato di Troina” di 1 milione e 500 mila euro è il primo nella graduatoria dei 9 progetti di rigenerazione e riqualificazione dei centri urbani e delle periferie ammessi a finanziamento dall’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.

Il progetto consiste nell’efficientamento di diverse cabine elettriche dell’illuminazione pubblica e di varie zone del centro urbano ancora sprovviste della tecnologia a led. Obiettivi: ridurre i consumi energetici e relativi costi di gestione e migliorare la qualità dell’illuminazione.

I progetti dell’Area Interna di Troina

Nella graduatoria ci sono anche i progetti di altri 5 comuni dell’Area Interna di Troina: Agira (1 milione e 490 mila euro), Cerami (1 milione e 500 euro), Gagliano Castelferrato (1 milione e 294 mila euro), Nissoria (1 milione e 490 mila euro) e Regalbuto (1 milione e 126 mila euro).

I sei progetti ammessi a finanziamento si riferiscono all’avviso pubblico “Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile di comuni siciliani”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale regionale del 24 dicembre 2025.

La soddisfazione del sindaco Giachino

Il sindaco Alfio Giachino è molto soddisfatto per il finanziamento ottenuto per l’efficientamento della pubblica illuminazione: “Per noi, è motivo di grande orgoglio che il nostro progetto sia risultato il primo in graduatoria con il punteggio massimo di 100”.

Questo, secondo Giachino, è “una conferma di quanto la fase della programmazione e, in particolare, l’impegno nella realizzazione di progetti esecutivi, rappresentino un aspetto fondamentale della nostra azione amministrativa”.

“Programmazione attenta e progettazione di qualità”

Nel corso degli anni, il comune di Troina ha avuto finanziati tanti progetti di opere pubbliche, come se fosse un grande centro urbano di 100 mila abitanti mentre, nei fatti, è un piccolo centro di 8 mila abitanti.

“Li abbiamo ottenuti questi finanziamenti attraverso una programmazione attenta ed una progettazione di qualità”, spiega Giachino.