Il tragico schianto sulla Sp 98, la giovane vittima è di Valguarnera

È il volto di un giovane lavoratore, conosciuto e stimato nella comunità di Valguarnera, quello che emerge dopo il tragico incidente stradale avvenuto sulla Sp 98 a Piazza Armerina, costato la vita a un ragazzo di 25 anni di origine marocchina

Famiglia integrata

Una famiglia numerosa, residente da diversi anni nel centro ennese, da sempre descritta come tranquilla e impegnata nel lavoro, soprattutto nel settore agricolo. Una presenza discreta, costruita giorno dopo giorno attraverso il sacrificio e il forte legame con la comunità locale.

Il giovane era conosciuto da molti come un ragazzo educato e disponibile, pienamente inserito nella realtà valguarnerese. Chi lo ha incontrato racconta di una persona dedita al lavoro, sempre pronta a darsi da fare per costruire il proprio percorso.

I lavori della vittima

Nel corso degli anni aveva svolto diversi lavori saltuari in più ambiti, con particolare esperienza anche nel settore della ristorazione, dove aveva lavorato come cameriere. Un ragazzo giovane, con tanta voglia di fare e con il desiderio di guardare avanti.

La comunità sgomenta

La notizia della sua morte ha lasciato sgomenta la comunità, che si stringe attorno alla famiglia colpita da una perdita improvvisa e dolorosa. In tanti ricordano il suo carattere mite e il suo modo semplice di rapportarsi con gli altri.

Il cordoglio del sindaco

“Ho appreso con profondo dolore della prematura scomparsa di un nostro giovane concittadino, appartenente a una famiglia che da tanti anni vive a Valguarnera ed è pienamente parte della nostra comunità”. Lo afferma il sindaco di Valguarnera, Carmen Cutrona, dopo la notizia della scomparsa del 25enne di origine marocchina.

“Desidero esprimere – dice Cutrona – la più sincera vicinanza e il più sentito cordoglio alla sua famiglia, condividendo questo momento di immenso dolore. Notizie come questa ci colpiscono profondamente e ci ricordano quanto la vita possa essere fragile e ingiusta. L’intera comunità si stringe attorno ai suoi cari con affetto, rispetto e partecipazione. Alla famiglia giungano il nostro abbraccio e le più sentite condoglianze”