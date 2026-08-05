Incidente mortale a Piazza Armerina: perde la vita un giovane di 25 anni

Un giovane di 25 anni, di origine marocchina, ha perso la vita nella notte in un grave incidente stradale avvenuto lungo la SP 98 ex Turistica, in direzione Piazza Armerina.

Cosa è accaduto

L’allarme è scattato intorno alle 2.30. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto condotta dalla vittima ha sfondato la recinzione che delimita un cantiere stradale, terminando la sua corsa contro un mezzo operativo parcheggiato all’interno dell’area di lavoro.

L’impatto è stato devastante e il conducente è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarirne le cause. La strada è rimasta interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi per il tempo necessario a consentire l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso.

