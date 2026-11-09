Enna, strada dissestata in via San Francesco di Paola: “Serve un intervento urgente”

Una pavimentazione danneggiata, mattonelle staccate e un tombino che desterebbe preoccupazione. È la situazione segnalata da una lettrice di ViviEnna in via San Francesco di Paola, a Enna Alta, nei pressi dell’omonima chiesa, all’altezza dei civici 60, 62 e 64.

Le piogge hanno aggravato il problema

Secondo quanto riferito dalla cittadina, il dissesto sarebbe presente da diversi mesi e si sarebbe ulteriormente aggravato con le recenti piogge. Le mattonelle divelte rappresenterebbero un’insidia per pedoni e automobilisti, soprattutto nelle condizioni di maggiore umidità.

La fotografia trasmessa alla redazione documenta le condizioni della pavimentazione e accompagna la richiesta di attenzione da parte dell’amministrazione comunale.

La preoccupazione per il tombino

A preoccupare è anche un tombino che, secondo la segnalazione, sarebbe prossimo al cedimento. La lettrice teme possibili conseguenze per le cantine sottostanti, con il rischio di infiltrazioni e danni agli immobili. La donna riferisce di avere già inoltrato precedenti segnalazioni al Comune e alla Polizia Municipale di Enna, senza avere ricevuto, a suo dire, alcun riscontro.

L’appello per la sicurezza delle strade

Oltre alla richiesta di un sopralluogo e di interventi di ripristino e messa in sicurezza, la lettrice solleva una questione più generale sulla manutenzione della viabilità cittadina. In occasione del centenario della Provincia, propone di destinare alla sistemazione delle strade una parte delle risorse previste per le celebrazioni, ritenendo prioritario investire nella sicurezza degli spazi urbani.

La segnalazione è ora affidata all’attenzione dell’amministrazione comunale. L’auspicio dei residenti è che venga effettuata una verifica in via San Francesco di Paola e che si intervenga prima che il deterioramento della pavimentazione e le condizioni del tombino possano provocare conseguenze più serie.