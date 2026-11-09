Enna, nascono i comitati di quartiere per rafforzare la partecipazione dei cittadini

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Programmazione con delega agli strumenti partecipativi Lillo Colaleo, lo schema di Regolamento per l’istituzione dei Comitati di Quartiere della Città di Enna. Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione per rafforzare gli strumenti di partecipazione e il rapporto tra istituzioni, territori e cittadinanza.

La proposta prevede l’istituzione di quattro Comitati di Quartiere: “Centro Storico”, “Monte”, “Enna Bassa” e “Pergusa e Contrade”, individuati su ambiti territoriali ampi e omogenei. Ciascun Comitato sarà articolato in un’Assemblea aperta e in un Consiglio di Quartiere, con funzioni di confronto, rappresentanza delle esigenze del territorio, proposta e raccordo con gli organi comunali.

Con l’approvazione della Giunta prende avvio l’iter che porterà lo schema di Regolamento all’esame del Consiglio comunale, cui spetterà l’approvazione definitiva. Completati i successivi adempimenti, sarà possibile procedere alla costituzione dei Comitati e rendere operativo, nell’arco dei prossimi mesi, il nuovo sistema di partecipazione territoriale.

«È una giornata importante: i Comitati di Quartiere diventeranno un potentissimo strumento di partecipazione» dichiara Colaleo. «In campagna elettorale abbiamo detto più volte che avremmo avuto bisogno del contributo di tutti. Oggi cominciamo a dare forma concreta a quell’impegno, creando luoghi e strumenti stabili attraverso cui discutere, proporre e rappresentare le esigenze dei territori. Vogliamo costruire un rapporto più diretto tra cittadini e istituzioni, avvicinare sempre di più l’Amministrazione ai quartieri e coinvolgere cittadini, associazioni e realtà sociali nelle scelte che riguardano la vita quotidiana della nostra comunità».