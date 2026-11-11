Elezioni a Calascibetta: Di Franco (DC) convoca un incontro, dubbi sul futuro di Capizzi

Con gli xibetani chiamati a rinnovare le cariche amministrative del Comune, quasi certamente tra maggio e giugno del 2027, iniziano i primi fermenti politici. Nella giornata di oggi, mercoledì 11 novembre, il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Di Franco, esponente nazionale della Democrazia Cristiana, ha indetto un incontro al quale sono stati invitati anche l’attuale presidente del Consiglio, Salvatore Cucci, l’ex assessore del passato governo Capizzi, Vincenzo Montalbano, e altri rappresentanti politici.

Un gruppo unico per sfidare Capizzi

Lo scopo del faccia a faccia tra ex e attuali rappresentanti del popolo xibetano è quello di iniziare a valutare se esistano i presupposti per organizzare un gruppo unico, che dovrebbe nuovamente sfidare, stando alla situazione attuale, il sindaco Piero Capizzi, alla sua terza candidatura consecutiva, anche se all’interno della maggioranza non mancano alcuni mugugni.

L’assenza quotidiana del sindaco e i malumori nella maggioranza

Con il sindaco Piero Capizzi impegnato anima e corpo anche nel ruolo di presidente del Libero Consorzio comunale, la sua presenza quotidiana tra le stanze del Palazzo di città si sarebbe ridimensionata. L’atmosfera, dunque, sembra essere cambiata. All’interno della maggioranza, secondo attendibili indiscrezioni, c’è chi inizia a chiedersi quali siano le intenzioni del primo cittadino, soprattutto in caso di reintroduzione dell’elezione diretta del presidente del Consorzio comunale.

Di Franco guarda alla candidatura a sindaco

Intanto, Giuseppe Di Franco, che non sembra nascondere il proprio obiettivo, ovvero quello di candidarsi a sindaco di Calascibetta, da domani inizierà a sondare l’umore di coloro che saranno presenti all’incontro. Un primo confronto che potrebbe rappresentare l’avvio di un percorso politico in vista della prossima competizione elettorale