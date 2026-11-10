L’arciprete di Calascibetta: “La domenica a messa e non nei centri commerciali”

“Non abbiate paura di incontrare il Signore. Venite a messa, portate i vostri figli al catechismo. Questa mattina in chiesa c’erano pochi ragazzi, ma nessun genitore». È il richiamo rivolto ai fedeli xibetani da don Alfonso Cammarata, nuovo e giovane arciprete di Calascibetta, che non passa inosservato neppure quando lo si vede girare in bicicletta per il paese.

Le parole pronunciate domenica sera, durante l’omelia nella chiesa del Carmelo, gremita di fedeli, richiamano quelle di Papa Wojtyla che, nella messa solenne per l’inizio del suo pontificato, pronunciò il celebre invito: «Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!».

L’appello di don Alfonso: «Portate i figli a messa e al catechismo»

Padre Alfonso ha chiesto ai fedeli collaborazione, ringraziando quanti già gli stanno offrendo sostegno. Un aiuto necessario anche per riuscire a tenere aperte le chiese del paese, affinché i fedeli possano fermarsi a pregare prima o dopo il lavoro. «I fedeli possono fermarsi, prima o dopo il lavoro, per pregare il Signore», ha spiegato.

In una società sempre più scristianizzata, il giovane arciprete sprona gli xibetani a riscoprire la fede e a ritrovare il senso della domenica. «La domenica è il giorno dedicato al Signore, allora la scelta non può essere quella di andare nei centri commerciali, oppure recarsi a fare la spesa. Di domenica le famiglie debbono andare a messa, incontrare il Signore».

Il salone torna a vivere: l’esempio degli anni Ottanta

L’invito di don Cammarata è anche quello di ritrovarsi nel salone parrocchiale, tornato a splendere dopo i lavori, per trascorrere momenti di convivialità e magari vedere qualche film insieme.

Un ritorno a una dimensione comunitaria che a Calascibetta riporta alla memoria gli anni Ottanta, quando don Paolo Castagna riuniva i giovani nel salone parrocchiale tra una partita al biliardino e una al tennistavolo. Erano tempi in cui la chiesa rappresentava un punto di riferimento e un luogo di aggregazione, preferito all’agorà, e i ragazzi non trascorrevano il tempo isolati davanti a un telefonino.

Oggi, invece, i sacerdoti incontrano maggiori difficoltà nel coinvolgere i giovani e nel portarli a messa. Da qui l’invito alle famiglie a invertire la rotta, cercando anche, come ha sottolineato padre Alfonso, «di essere più flessibili» nell’affrontare la questione.

«Non possiamo continuare a dire: prima si faceva così»

Il messaggio del nuovo arciprete contiene anche un richiamo alla capacità di rinnovarsi. «Occorre non rimanere rigidi in quel “prima si faceva così”». Se qualcosa non funziona, ha spiegato don Cammarata, è necessario cambiare modo di agire, senza rifugiarsi nelle abitudini del passato.

«Se ci sono cose inesatte, necessita invertire il modo di agire, non possiamo continuare a dire “prima si faceva così”», ha concluso.

È una Chiesa che, attraverso anche l’impegno dei sacerdoti più giovani, cerca nuove strade per contrastare la scristianizzazione e recuperare il rapporto con le nuove generazioni. In un mondo dove, sempre più spesso, i valori sembrano lasciare spazio al dio denaro e al divertimento più sfrenato, don Alfonso prova a rilanciare il ruolo della comunità parrocchiale: non soltanto luogo di preghiera, ma anche occasione di incontro, condivisione e crescita