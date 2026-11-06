Calascibetta, pavimentazione in pietra nel centro storico: lavori da 350mila euro

Diretti dall’Ufficio tecnico comunale di Calascibetta, i lavori, iniziati dallo spiazzo confinante con via Gorgazzo, già pavimentato, proseguiranno fino alla chiesa del Carmelo. Si lavora sodo lungo il tratto di arteria che costeggia piazza Umberto I, per alleviare i disagi agli automobilisti, ma anche a qualche attività commerciale. Un semaforo regola il flusso delle macchine.

Tolto l’asfalto, che non s’addice a un paese diventato tra i “Borghi più belli d’Italia”, gli operai hanno iniziato a collocare la nuova pavimentazione in pietra. Un massello di dodici centimetri per resistere meglio all’usura del tempo.

Lavori nel centro storico, obiettivo Natale

Tutti sperano di condividere il nuovo look nel “cuore” del paese entro le festività natalizie, anche perché incombe la realizzazione del “Presepe Vivente” e, con la zona dell’agorà a soqquadro, diventerebbe più complicato accogliere i visitatori che ogni anno arrivano anche da fuori provincia.

La durata dei lavori, che riguardano anche il rifacimento dei marciapiedi e dello spazio antistante l’Euro Bar, è iniziata lo scorso settembre e si spera possa concludersi entro metà dicembre, naturalmente condizioni climatiche permettendo. Un tragitto di circa cento metri che, a conclusione dell’intervento, verrà reso più caratteristico e accogliente.

Anche il giornalista Rai Osvaldo Bevilacqua, visitando diversi anni fa il borgo xibetano, rimase positivamente colpito da alcuni angoli caratteristici del paese, sostenendo però che le strade asfaltate non erano consone a un borgo antico.

Terna finanzia l’intervento da 350mila euro

Si tratta di un lavoro interamente finanziato dalla società Terna: 350mila euro il costo dell’opera.

Terna sta impegnando oltre 400 milioni di euro per realizzare una linea elettrica ad altissima tensione, ovvero un elettrodotto a 380 kV, lungo 172 chilometri, che collegherà le esistenti stazioni elettriche di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, e Ciminna, in provincia di Palermo, attraversando sei province e 24 comuni, tra cui Calascibetta.

Il lavoro di pavimentazione che verrà realizzato nel territorio xibetano, infatti, è a titolo risarcitorio e compensativo per l’impatto generato dall’attraversamento del potente elettrodotto, che comunque non interesserà il centro abitato.