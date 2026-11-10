Enna Calcio, Garofalo: obiettivo salvezza e apertura alle imprese

Una scelta nel segno dell’appartenenza, con l’ambizione di restituire stabilità e prospettive all’Enna Calcio. Il nuovo presidente Filippo Garofalo, nella sua prima uscita ufficiale affidata al canale social della società, ha illustrato le motivazioni che lo hanno portato alla guida del club gialloverde dopo la breve esperienza con Travagin delineando gli obiettivi della stagione e le linee guida del progetto societario.

La scelta nel segno dell’appartenenza

Alla base della decisione c’è soprattutto il legame con la città e con i colori sociali. Garofalo ha spiegato di essere intervenuto per evitare che la matricola e la tradizione calcistica ennese scomparissero dalla scena sportiva. «Mi ha spinto l’amore verso questi colori, verso la città», ha dichiarato, sottolineando la volontà di prendere in mano la squadra e costruire qualcosa di importante.

Serie D, l’obiettivo è la salvezza senza play-out

Sul piano sportivo, la priorità resta il mantenimento della categoria. Se inizialmente l’obiettivo era salvaguardare la matricola e disputare un campionato dignitoso, adesso la prospettiva è quella di consolidare la presenza in Serie D. Garofalo guarda anche oltre la semplice permanenza: «Lottando per la salvezza e magari evitando pure i play-out, se ci riusciamo». Una dichiarazione che fissa il traguardo stagionale, senza nascondere le difficoltà del percorso. Il battesimo non è stato semplice: sconfitta casalinga, ma sul neutro di Troina, contro la capolista Reggina.

Il progetto societario apre le porte alle imprese

Accanto al risultato del campo, la nuova presidenza punta a costruire basi societarie più solide. In questa direzione si inserisce l’appello rivolto a imprenditori, aziende e professionisti interessati a diventare partner dell’Enna Calcio. La società si dichiara disponibile a valutare sponsorizzazioni, collaborazioni commerciali e partnership continuative, con l’obiettivo di coinvolgere il tessuto economico nel percorso di crescita del club.

Garofalo ai tifosi: «Faremo di tutto per farvi sognare»

Un passaggio centrale dell’intervento è dedicato alla tifoseria gialloverde. Il presidente ha promesso impegno e dedizione, assicurando che insieme ai propri collaboratori farà il possibile per regalare soddisfazioni ai sostenitori. «Spero che ci saranno sempre vicini per tutta la stagione e che sarò anche io il loro punto di riferimento per qualsiasi esigenza», ha aggiunto.

Non sono mancati, infine, i ringraziamenti all’Amministrazione comunale di Enna, al sindaco e agli uffici per il supporto logistico garantito alla società durante questa fase di transizione ma resta sempre il nodo del Gaeta, i cui lavori non sono affatto chiusi.