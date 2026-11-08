Enna calcio, il nuovo corso Garofalo comincia in salita: la Reggina vince 3-0

Il nuovo corso dell’Enna Calcio, affidato al gruppo ennese guidato da Filippo Garofalo, comincia con una sconfitta. Al Silvio Proto di Troina, dove i gialloverdi hanno ospitato la capolista Reggina, finisce 0-3, un risultato che rispecchia la differenza di valori tra le due formazioni, ma che non cancella le attenuanti della squadra di casa.

Il passaggio di proprietà

Per l’Enna si apre una fase completamente nuova, dopo il passaggio di proprietà da Giancarlo Travagin alla cordata locale. Garofalo eredita una situazione tutt’altro che semplice, con una società reduce da settimane di incertezze e un organico che ha dovuto essere ricomposto in tempi brevissimi. Dall’altra parte c’era una Reggina costruita con ambizioni importanti e con l’obiettivo dichiarato di conquistare la promozione in Serie C.

La cronaca

La partita si è messa subito in salita per i gialloverdi. Al 4′ Magrassi ha trovato il varco per battere Sciarrino, portando avanti gli amaranto. Al 19′ è arrivato anche il raddoppio, ancora firmato dall’attaccante, questa volta su un preciso suggerimento di Franchini. Due reti che hanno indirizzato pesantemente il confronto già prima dell’intervallo, con la formazione calabrese capace di imporre ritmo e qualità.

Il secondo tempo

L’Enna ha provato a reagire nella seconda frazione, mostrando maggiore intraprendenza. I gialloverdi hanno cercato di approfittare di qualche disattenzione avversaria e in avvio hanno avuto anche l’opportunità di accorciare le distanze, ma Lagonigro ha evitato che la gara potesse riaprirsi. Con il passare dei minuti la Reggina ha ripreso il controllo della situazione e nel finale ha trovato anche il terzo gol: sugli sviluppi di un corner Rossetti ha fissato il risultato sullo 0-3.

Divario tecnico evidente

Per Garofalo il debutto coincide dunque con una battuta d’arresto, ma sarebbe ingeneroso giudicare il nuovo progetto da una partita contro una delle principali candidate al salto di categoria. Il divario tecnico e, soprattutto, le condizioni nelle quali l’Enna si è presentata a questo appuntamento rappresentano elementi da non sottovalutare. Frattanto, l’Enna si trova in coda alla classifica insieme al Ragusa ma sono 5 i punti di distanza dalla terzultima. C’è tempo per recuperare ma sarebbe meglio cominciare a partire dalla prossima.

Foto tratta dalla pagina Facebook dell’Enna calcio