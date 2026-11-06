Enna calcio, c’è il closing: Garofalo rileva il club, finisce l’era Travagin

Il closing è arrivato. L’Enna cambia pelle e si prepara a voltare pagina dopo tre mesi di tensioni, incertezze e polemiche. Giancarlo Travagin lascia la società e la presidenza, cedendo il controllo del club a Filippo Garofalo, destinato a diventare il nuovo numero uno gialloverde.La fumata bianca è arrivata oggi, al termine di una negoziazione andata avanti per settimane, tra accelerazioni, frenate e momenti in cui l’intesa sembrava ancora lontana.

La svolta

Poi, all’inizio della settimana, la svolta decisiva. Tutto lasciava pensare che mercoledì potesse essere il giorno del passaggio di consegne, ma un intoppo burocratico ha costretto le parti a rinviare la firma.Un contrattempo, non uno stop. La trattativa è ripartita fino all’appuntamento decisivo di oggi, quando sono state apposte le firme che sanciscono il cambio di proprietà.

La firma nello studio del legale di Travagin

L’atto è stato sottoscritto in un Comune della provincia di Enna, nello studio dell’avvocato che assisteva l’ormai ex presidente Travagin. Contestualmente, a quest’ultimo è stata corrisposta la somma economica concordata per la cessione.Si chiude così il capitolo Travagin, protagonista di un’esperienza societaria che negli ultimi tre mesi è stata segnata da passaggi complicati e da una forte contrapposizione con l’amministrazione Crisafulli. Adesso la palla passa a Garofalo, chiamato a inaugurare una nuova fase e a restituire stabilità al progetto gialloverde.

L’assemblea del 9 novembre

Il passaggio formale arriverà il 9 novembre. Secondo quanto appreso da ViviEnna, in quella data si riunirà l’assemblea dei soci dell’Enna per procedere alla nomina di Filippo Garofalo quale nuovo presidente.La partita societaria, dunque, è finita. Ora comincia quella più importante: costruire il futuro dell’Enna.