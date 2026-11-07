Centenario della Provincia, Di Franco (DC): “Spesa da un milione di euro”
Enna-Cronaca - 07/11/2026
“Un milione di euro per le celebrazioni del centenario della Provincia regionale di Enna“. Lo riferisce Peppe Di Franco, dirigente nazionale della Democrazia Cristiana, che solleva dubbi sull’opportunità della spesa alla luce delle difficoltà economiche e infrastrutturali del territorio.
La critica sulle priorità del territorio
Di Franco non contesta il valore storico della ricorrenza, ma mette in discussione la scelta di destinare una somma così rilevante agli eventi celebrativi in una fase segnata da numerose criticità. Tra queste indica la crisi dell’agricoltura, le difficoltà delle attività produttive, la precarietà dei trasporti e le condizioni della viabilità provinciale.
«Nessuno mette in discussione il valore della memoria storica. Ma viene spontaneo chiedersi: era proprio necessario destinare un milione di euro alle celebrazioni?», osserva il dirigente democristiano.
Nel suo intervento richiama anche le difficoltà delle famiglie e la fuga dei giovani dal territorio, indicando nella carenza di lavoro e opportunità una delle principali questioni da affrontare.
La richiesta di trasparenza
La critica riguarda anche le ricadute concrete dell’investimento. Di Franco ritiene che una parte delle risorse avrebbe potuto essere destinata a interventi sulla viabilità, sulle reti idriche, sull’agricoltura e sul sostegno alle imprese.
Da qui la richiesta di conoscere nel dettaglio la programmazione della spesa e i benefici che resteranno alla comunità una volta concluse le celebrazioni.
«Perché una provincia non si rilancia con le cerimonie, ma creando lavoro, servizi e opportunità», afferma.
La presa di posizione si chiude con una domanda rivolta agli amministratori: «Vogliamo lasciare ai cittadini il ricordo di una grande festa o qualcosa di concreto che migliori davvero la loro vita?». Una riflessione che riporta al centro del dibattito il rapporto tra valorizzazione della storia istituzionale e priorità di sviluppo della provincia ennese.