Pietraperzia, un libro sulla memoria familiare: “Un padre di nome Rocco”

La memoria familiare come testimonianza della storia e delle tradizioni di un territorio. È il tema al centro della presentazione del volume “Un padre di nome Rocco. Memorie di Michele Siciliano”, curato da Silvia Bertani, in programma oggi alle 17 nell’Aula consiliare del Comune di Pietraperzia.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale insieme all’associazione culturale “La Stanza dello Scirocco”.

Il racconto di una famiglia

Il libro raccoglie i ricordi e le testimonianze di Michele Siciliano, ricostruendo attraverso la figura di Rocco vicende personali e familiari che restituiscono uno spaccato della società siciliana. Affetti, sacrifici e tradizioni diventano così elementi di una narrazione che conserva esperienze e memoria del territorio.

I relatori dell’incontro

Al confronto con il pubblico interverranno Aurora Beretta, Mara Pea, Silvia Bertani e Michele Siciliano. L’incontro sarà dedicato al valore delle testimonianze individuali e alla loro trasmissione alle nuove generazioni.

L’appuntamento si inserisce nelle attività culturali promosse sul territorio dal Comune e dall’associazione organizzatrice. La cittadinanza è invitata a partecipare.